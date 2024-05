BON PLAN Consoles portables : des PC dans la poche à petit prix, ça ne se refuse pas !

Les consoles portables sont de plus en plus nombreuses sur le marché. Ces machines se basent sur des PC et permettent de s’amuser à de grosses productions n’importe où, n’importe quand. Les French Days battent leur plein, et les promotions continuent de pulluler sur les diverses boutiques en ligne. Il y a peu, nous vous avons partagé un énorme bon plan sur la ROG Ally Z1 Extreme, vendue dans les 599 €.

Aujourd’hui, nous nous attardons sur deux autres machines, la MSI Claw et la Logitech G Cloud.

MSI Claw



La console MSI Claw est un modèle portable avec un écran tactile 7" FHD. Elle est équipée d'un processeur Intel Core Ultra 7, d'une RAM de 16Go et d'un SSD de 1To pour un stockage rapide. Fonctionnant sous Windows 11, cette console offre une expérience de jeu fluide et immersive.

Logitech G Cloud (connexion obligatoire pour jouer où vous le souhaitez)

Avec la console portable CLOUD Logitech G, la puissance de calcul et la ludothèque sont dans le Cloud. Elle vous permet de jouer à un nombre incalculable de jeux, dans un nombre incalculable d'endroits avec des commandes d'une précision inégalée. CLOUD est également légère avec plus de 12h d'autonomie. Jouez comme vous l'entendez.

Voilà donc de quoi vous faire plaisir !