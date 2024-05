BON PLAN : une énorme réduction sur la meilleure console portable du marché

Depuis que Valve a lancé son Steam Deck, plusieurs constructeurs ont eux aussi voulu sortir une machine hybride entre ordinateur et console portable. ASUS a fait fort avec la ROG Ally Z1 Extreme, une console surpuissante, mais un peu onéreuse. Heureusement, à l'occasion des French Days, elle est en promotion.

D'abord lancée au prix de 799 €, la machine a déjà connu une baisse de prix et coûte en temps normal 699 €, mais à l'occasion des French Days, la ROG Ally Z1 Extreme est vendue 599 € jusqu'au 7 mai prochain, que ce soit sur Amazon, Cdiscount et Fnac, avec trois mois d'abonnement au Game Pass Ultimate inclus.

Grâce à la portabilité de la ROG Ally, personnalisez vos scénarios de jeu, en adaptant votre temps de jeu où que vous soyez.

Scénario console

Connectez jusqu'à 2 manettes Xbox et votre port HDMI pour projeter sur la TV, c'est le scénario « We time » à plusieurs joueurs. Ce scénario est pensé pour joueur à des jeux come FIFA/NBA 2K où l'écran partagé pour la famille ou encore les amis apporte du plaisir à jouer et partager des moments ensemble.

Scénario PC de jeu

Le ROG Ally se connecte au ROG XG mobile avec clavier souris et moniteur branché dessus. Cela apporte une qualité de jeu AAA 4K en direct et permet à l'utilisateur de jouer à des titres eSports compétitifs. Ce scénario permet à l'utilisateur de s'engager dans les jeux où le clavier / souris et les temps de réponse faibles sont importants pour performer.

Pour un concentré de performance et de portabilité, ROG s'est associé à AMD pour façonner une puce personnalisée. A côté de cela la toute nouvelle mémoire LPDDRS 6400 vous permet d'effectuer plusieurs tâches à la fois comme un professionnel. Cette mémoire vive hautes performances relève tous les défis, que ce soit streamer ou encore jouer aux derniers jeux AAA.

Le ROG Ally présente un écran 7 pouces Full HD avec une dalle 120 Hz tactile. Pour une expérience immersive même à l'extérieur, la luminosité est adaptive et atteint 500 nits. Tout cela accompagné de 2 ajouts majeurs : Gorilla Glass Victus pour un écran plus fin et plus résistant aux rayures et Gorilla Glass DXC pour réduire les reflets et les traces de doigt.

Les inclinaisons de 92 et 104 degrés offrent un meilleur confort au niveau du poignet et de la paume, tout en permettant d'obtenir une forme plus élégante. Le dos incurvé s'adapte parfaitement à votre paume pour une prise en main des plus confortables et un contrôle total.