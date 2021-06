Daily Deal Oculus Quest 1 et 2 : le bon plan du jour est un INCONTOURNABLE jeu d'enquête en VR ! (24 juin 2021)

Chaque jour, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents gros soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée. De plus, ne loupez pas les promotions estivales qui proposent pas moins de 35 jeux et des remises allant jsqu'à 49 % ou encore sept packs (21 jeux) mais un poil moins interessants.

The Room VR: A Dark Matter est en français, il n'est pas compatible avec le cloud-saving (perte de la progression en cas de désinstallation), mais il est cross-buy, ce qui signifie qu'en l'achetant sur l'Oculus Store Quest, vous pouvez aussi récupérer gratuitement sa version PC VR pour y jouer via l'Oculus Link, Air Link ou Virtual Desktop.

The Room VR: A Dark Matter (20,99 € 29,99 € -30 %) (2,32 Go) (français) (C) (4,9/5) - PEGI 7

La disparition d'un égyptologue de renom au British Institute of Archaeology de Londres en 1908 nous conduit à mener une enquête de police dans des lieux énigmatiques et mystiques où la frontière entre réalité et illusion n'est plus très claire. Une enquête passionnante, un gameplay intuitif et des graphismes qui font plaisir aux rétines. Dans le genre, c'est un incontournable.





