BON PLAN Dragon Ball FighterZ : la version PS5 à un prix imbattable

Dragon Ball FighterZ est une production explosive qui continue d’amuser les fans d’Akira Toriyama. Si vous n’avez pas encore craquer pour ce petit chef-d’œuvre vidéoludique, sachez que la version PS5 est actuellement en promotion chez Cdiscount. Pour ceux qui n’ont pas suivi, cette édition a vu le jour en février dernier. Le prix ? 17,99 € au lieu de 29,99 €.

Pour mémoire :

DRAGON BALL FighterZ reprend les éléments iconiques de la saga culte : des combats spectaculaires et des guerriers surpuissants. Grace au savoir-faire du studio Arc System Works, le jeu de combat entre dans une nouvelle dimension avec des graphismes fidèles à l’Anime et un gameplay ultra dynamique et accessible.

Cette version nouvelle génération sublime pleinement le jeu iconique avec des animations plus fluides, des graphismes améliorés et un système de rollback netcode à la pointe pour une expérience en ligne pleinement optimisée.

Le combat ultime en 3 contre 3

Composez une équipe de rêve et maîtrisez d'impressionnantes combinaisons.

Une histoire exclusive

Découvrez un scénario inédit avec C-21, un nouveau personnage créé pour l’occasion sous la supervision d'Akira Toriyama.

Un mode en ligne riche en contenu

Combats classés, hall interactif, combats en groupe à 6 joueurs... Il y en a pour tous les goûts !