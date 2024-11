BON PLAN : Farming Simulator 25 disponible à petit prix avec notre code promo

GIANTS Software est de retour aujourd'hui avec Farming Simulator 25, son nouveau jeu de simulation agricole. Un opus qui introduit quelques nouveautés, dont des animaux, des machines et des exploitations agricoles asiatiques. Si le jeu vous fait de l'œil, nous vous proposons un code de réduction pour acheter Farming Simulator 25 à prix réduit.

Grâce à notre code promo « GAMERGENFARMER », vous pouvez profiter de - 15 % sur Farming Simulator 25 sur Gamesplanet, dans ses éditions Standard ou Year 1 Bundle. Comme son nom l'indique, cette édition inclut les contenus additionnels de l'Année 1, avec notamment le New Holland CR11 Gold Edition et le MacDon Pack qui regroupe le M1240 Windrower, les DX140 et FD140 Headers, le PW8 pickup header et le R216Sp disc header.

Farming Simulator 25 inonde les champs d'une flopée de machines, de fonctionnalités et d'améliorations graphiques inédites, et même d'eau fraîche pour faire pousser du riz... pour ajouter encore plus de profondeur et de diversité agricoles à cette série familiale.

Plus de jeu : nouvelles cultures, nouveaux animaux et autres fonctionnalités

Voyagez à travers le monde et construisez un empire agricole dans un paysage luxuriant d'Asie de l'Est rempli de rizières, un environnement aux vastes espaces dégagés en Amérique du Nord, ou sur un site d'Europe centrale aux champs verdoyants situés entre étangs et rivières.

Faites pousser deux types de riz, des épinards et d'autres nouvelles cultures, pour un total plus de 20 choix disponibles. De puissants buffles et d'autres animaux rejoignent les vaches, moutons, cochons, poulets, chevaux et autres animaux d'élevage, tandis que de nouvelles chaînes de production et missions de construction élargissent vos opportunités commerciales.

Plus de machines issues de marques agricoles internationales

Plus de 400 machines et équipements authentiques de plus de 150 marques internationales de renom (Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra...) vous aident dans vos activités d'agriculture, de sylviculture et d'élevage d'animaux. Que vous bâtissiez votre héritage en solo ou à plusieurs en multijoueur, vous avez l'embarras du choix !

Immersion plus poussée : améliorations techniques des champs et des graphismes

Vivez une connexion plus profonde avec vos champs et la nature grâce à une mise à jour technologique générale, avec des une physique et graphismes améliorés, basée sur la dernière version du moteur parfait pour les mods, GIANTS Engine 10. Profitez notamment du brouillard de distance, d'ombres améliorées, d'effets météorologiques dynamiques, de la déformation du sol et bien plus. L'agriculture virtuelle devient de plus en plus immersive et atmosphérique !