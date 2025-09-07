BON PLAN : un forfait 220 Go en 5G à moins de 10 euros chez YouPrice pour la rentrée

BON PLAN : un forfait 220 Go en 5G à moins de 10 euros chez YouPrice pour la rentréepar Alexandre S.
Source: YouPrice
Besoin d'un bon forfait mobile à pas trop cher pour la reprise ? Il y a de quoi faire actuellement.
Un retour en classe avec pas mal de data
Pour la rentrée, si vous cherchez un nouvel abonnement téléphonique à petit prix, l'une des offres du moment chez YouPrice pourrait vous intéresser. Avec un nom bien choisi comme Back To School, elle propose pour moins de 10 euros pas mois, sans engagement, 220 Go de data en 5G sur les réseaux d'Orange et SFR, au choix. S'il vous en fait davantage, n'hésitez pas à jeter un œil à notre précédent article.
Vous trouverez ci-dessous les principales informations concernant cet abonnement.
Le Back To School
- Carte SIM à 5 €.
- 220 Go d'Internet 4G/5G.
- eSIM disponible sur le réseau Orange.
- Appels/SMS/MMS illimités.
- 12 Go d'Internet dans UE et DOM.
Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Back To School à 9,99 € par mois sur le réseau Orange
Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Back To School à 8,99 € par mois sur le réseau SFR
