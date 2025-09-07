Actualité
Accueil Actualités
YouPrice Logo

BON PLAN : un forfait 220 Go en 5G à moins de 10 euros chez YouPrice pour la rentrée

par
Source: YouPrice

Besoin d'un bon forfait mobile à pas trop cher pour la reprise ? Il y a de quoi faire actuellement.

Un retour en classe avec pas mal de data

Pour la rentrée, si vous cherchez un nouvel abonnement téléphonique à petit prix, l'une des offres du moment chez YouPrice pourrait vous intéresser. Avec un nom bien choisi comme Back To School, elle propose pour moins de 10 euros pas mois, sans engagement, 220 Go de data en 5G sur les réseaux d'Orange et SFR, au choix. S'il vous en fait davantage, n'hésitez pas à jeter un œil à notre précédent article.

YouPrice Logo Texte

Vous trouverez ci-dessous les principales informations concernant cet abonnement.

Le Back To School

  • Carte SIM à 5 €.
  • 220 Go d'Internet 4G/5G.
  • eSIM disponible sur le réseau Orange.
  • Appels/SMS/MMS illimités.
  • 12 Go d'Internet dans UE et DOM.

Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Back To School à 9,99 € par mois sur le réseau Orange

 

Forfait mobile sans engagement YouPrice Le Back To School à 8,99 € par mois sur le réseau SFR

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
Me suivre : Twitter GamergenInstagram Gamergen
Commenter
Mots-clés
YouPrice Bon plan Forfait mobile Téléphone France Europe Smartphone Abonnements Offres 4G 5G 220 Go Data Sans engagement Appel SMS MMS illimité Orange SFR

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires