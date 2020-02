BON PLAN sur Gamesplanet : les licences DOOM et Far Cry en promotion cette semaine

Une nouvelle semaine a débuté et voici que Gamesplanet communique sur les rabais qu'il effectue sur de nombreux jeux PC.

Pour commencer, deux sorties de la semaine sont disponibles en précommande avec une petite ristourne, à savoir Overpass avec deux véhicules offerts (Yamaha YXZ1000R préparée par S3 Power Sports et Yamaha YFZ450R SE) et One Punch Man: A Hero Nobody Knows avec lui aussi quelques bonus (accès anticipé pour incarner Saitama en version rêve, un costume noir et un maillot sportif pour ce dernier, et un masque avec son visage) :

Ensuite, nous avons droit à des promotions sur le jeu de stratégie Hearts of Iron IV et ses DLC dont le dernier vient de sortir :

Hearts of Iron IV Colonel Edition à 17,99 € (-64 %) ;

à 17,99 € (-64 %) ; DLC La Résistance à 17,99 € (-10 %).

Enfin, les FPS sont à l'honneur avec des remises sur les licences Far Cry et DOOM (dont les précommandes d'Eternal), en plus d'autres jeux de tir bien connus :

DOOM à 5,75 € (-71 %) ;

à 5,75 € (-71 %) ; DOOM 3 BFG à 5,75 € (-71 %) ;

à 5,75 € (-71 %) ; DOOM 3 à 1,50 € (-70 %) ;

à 1,50 € (-70 %) ; DOOM 2 à 1,50 € (-70 %) ;

à 1,50 € (-70 %) ; DOOM Eternal à 49,99 € (-17 %) ;

à 49,99 € (-17 %) ; DOOM Eternal Deluxe à 77,99 € (-13 %) ;

à 77,99 € (-13 %) ; Far Cry 5 Gold à 21,00 € (-77 %) ;

à 21,00 € (-77 %) ; Far Cry 4 Gold à 16,99 € (-72 %) ;

à 16,99 € (-72 %) ; Far Cry Primal à 9,99 € (-80 %) ;

à 9,99 € (-80 %) ; Far Cry New Dawn à 16,99 € (-62 %) ;

à 16,99 € (-62 %) ; Wolfenstein Youngblood Deluxe à 17,99 € (-55 %) ;

à 17,99 € (-55 %) ; RAGE à 2,99 € (-70 %) ;

à 2,99 € (-70 %) ; RAGE 2 Deluxe à 24,99 € (-69 %) ;

à 24,99 € (-69 %) ; Wolfenstein: The Old Blood à 5,99 € (-70 %) ;

à 5,99 € (-70 %) ; Fear of the Wolves à 4,50 € (-55 %).

Vous avez donc l'embarras du choix pour bien vous amuser !