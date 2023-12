BON PLAN sur GOG.com : un metroidvania teinté d'horreur gratuit, dépêchez-vous !

GOG.com a lancé les Soldes d'Hiver 2023 il y a quelques jours et, comme à son habitude, il offre des jeux. Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager était gratuit pendant quelques jours, l'offre est désormais expirée, mais la plateforme de jeux sans DRM ne perd pas de temps et permet déjà de récupérer un nouveau titre.

C'est Lost Ruins qui est actuellement gratuit sur GOG.com, un jeu d'action et de survie metroidvania en 2D à défilement horizontal développé par Altari Games et édité par Dangen Entertainment.

Au cœur d’un donjon délabré, une jeune fille s’éveille sans aucun souvenir de son passé. Encerclée par d’horribles monstres assoiffés de sang, elle est secourue par la magicienne Béatrice et se lance avec son aide dans une périlleuse aventure pour découvrir qui elle est, et percer les secrets des Ruines Perdues. Combats Dans Lost Ruins, les combats peuvent être à la fois stratégiques et méthodiques. Découpez les ennemis d’un coup de lame, grillez-les à point ou renvoyez-leur leurs propres projectiles. Pour vous armer, vous aurez le choix entre une large sélection d’épées, de haches et autres armes tout droit sorties de l’arsenal médiéval. Les personnes plus à l’aise avec la magie pourront lancer quantité de sorts au moyen de baguettes magiques, potions ou parchemins. Brûlez les monstres, gelez les boss ou soignez-vous pour échapper à la mort. Choisissez votre style de jeu préféré et créez un lanceur de sort qui vous correspondra totalement. S’équiper Le monde de Lost Ruins est dangereux. Parfois, être armé jusqu’aux dents de puissantes armes ne suffira pas pour vous tirer d’affaire, et c’est là que les accessoires entrent en jeu ! Les accessoires sont des pièces d’équipement aux effets divers et variés. L’un pourra vous protéger contre le feu, un autre vous soignera du poison. La bonne combinaison d’accessoires vous offrira une multitude de stratégies au cours de votre aventure. Utiliser l’environnement En explorant les profondeurs des donjons insalubres de Lost Ruins, vous découvrirez que si à peu près tout ce qui vous entoure cherche à vous tuer, l’environnement peut être tourné à votre avantage. Certains éléments dans le monde réagiront avec d’autres de manière réaliste. Les liquides inflammables s’enflammeront au contact d’une lanterne allumée. La magie du givre gèlera les étendues d’eau, les rendant dangereusement froides. Plus vous saurez comment utiliser l’environnement à votre avantage, plus vous deviendrez efficace.

Vous pouvez rajouter gratuitement Lost Ruins à votre bibliothèque jusqu'au 21 décembre prochain, 15h00. Les Soldes d'Hiver 2023 sont quant à eux toujours actifs jusqu'au 4 janvier prochain sur GOG.com.