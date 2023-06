BON PLAN sur GOG.com : les Soldes d’Été lancées avec un jeu de plateforme rétro offert

Alors qu'une bonne partie de la France et des alentours commence déjà à souffrir de la chaleur, GOG.com compte bien faire tourner nos ordinateurs encore un peu plus en lançant les Soldes d'Été. Jusqu'au début du mois prochain, ce sont plus de 5 000 jeux sans DRM qui sont à prix cassés.

Comme à son habitude, GOG.com va ponctuer ces Soldes d’Été avec des jeux gratuits, et c'est Sunblaze qui ouvre le bal. Il s'agit d'un jeu d'action, d'aventure et de plateforme à l'esthétique rétro développé par Games From Earth dont voici une présentation :

Josie est toujours partante pour un nouveau défi. Son père, superhéros à la retraite, a réparé son simulateur d’entraînement de superhéros pour permettre à Josie de s’y frotter. Vous en connaissez, vous, des papas qui ne voudraient pas avoir une superhéroïne pour fille ? Mais un jour, le simulateur se retourne contre ses créateurs et... Josie va devoir relever le plus gros des défis. Dans ce jeu de plates-formes qui mettra votre précision à l’épreuve, incarnez Sunblaze, c’est-à-dire Josie, et aidez-la à devenir une superhéroïne. Le simulateur d’entraînement regorge d’énigmes, de défis complexes, d’obstacles, de bombes, de pointes, de drones... Et, bien sûr, vous aurez un acolyte de choix : le chat. Quand on a un chat, on n’a besoin de rien d’autre. Enfin, à part de sacrées compétences, bien sûr. La salle d’entraînement change constamment et fait apparaître une série infinie de défis redoutables. Ça va vous scotcher à votre écran !

Sunblaze est à rajouter dans votre bibliothèque GOG.com avant le 13 juin prochain, à minuit (soit demain soir). La plateforme promet d'autres surprises d'ici la fin des Soldes d'Été, mais 5 400 jeux sont déjà en promotion avec des réductions allant jusqu'à -90 %, voici quelques exemples d'offres :



Toutes les offres sont à retrouver directement sur GOG.com, jusqu'au 3 juillet prochain.

Lire aussi : Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Keanu Reeves dévoile la date de sortie de l'extension