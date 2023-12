BON PLAN : un jeu Switch avec Link et Zelda à petit prix

L'excellent jeu de rythme et d'aventure Crypt of the NecroDancer de Brace Yourself Games a tapé dans l'œil de Nintendo, qui a invité le studio indépendant à développer un nouveau opus avec la franchise The Legend of Zelda. Ainsi est né Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda sur Switch.

Si jamais vous étiez passé à côté de ce très bon jeu, bonne nouvelle, il est actuellement en promotion. Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda est actuellement affiché à 19,99 € au lieu de 38,80 € sur Amazon, soit une réduction de - 48 %.

(Re)découvrez l’enchanteur jeu d'action et de rythme imprégné de l’univers de The Legend of Zelda qui a ravi les joueurs de Nintendo Switch. Dans Cadence of Hyrule, vous explorez des mondes et des donjons générés aléatoirement au fil de votre quête pour sauver le royaume d’Hyrule ! Plutôt classique ? Les thèmes musicaux inspirés de la série The Legend of Zelda servent de partition à vos actions : chaque temps est une occasion de vous déplacer, d'attaquer ou même de fuir, et vos ennemis suivent le même tempo ! Trois DLC viennent étoffer la version originale et sont inclus dans la cartouche. Le premier Pack Personnages vous propose de refaire l’aventure avec 5 nouveaux héros dont Impa et Aria. Le second Pack Mélodies ajoute 39 nouveaux morceaux et enfin le Pack Symphonie du Masque est un nouveau chapitre où vous pourrez incarner..Skull Kid !

Si vous hésitez encore, vous pouvez retrouver notre avis sur le jeu juste ici : TEST de Cadence of Hyrule, un savant mélange entre The Legend of Zelda et NecroDancer