BON PLAN PC Gamer : petite sélection de portables avec des RTX à des prix alléchants

Avis aux personnes qui cherchent un petit PC portable pour jouer à diverses productions, nous vous avons concocté une sélection de divers ordinateurs à des prix variés. En effet, nous avons sélectionné des machines en dessous des 1 000 euros. Au programme du jour ? Du matériel incluant des cartes graphiques RTX.

Arrêtons donc de parler et allons droit à l’essentiel.

PC Portable Gamer LENOVO IdeaPad Gaming 3

Ecran 5'' Full HD

RTX 2050 4 Go GDDR6

Ryzen 5-5500H

RAM 16 Go

SSD 512 Go

2,25 kg



PC Portable Gamer HP Victus 15

Ecran 15,6" Full HD

RTX 3050 4 Go

Ryzen 7-5800H

RAM 16 Go

SSD 512 Go

2,29 kg

PC Portable Gamer HP Victus 16

Ecran 16,1" Full HD 144Hz

Ryzen 5-7640HS

RAM 16 Go

512 Go SSD

RTX 4050 6 Go

2,48 kg

PC Portable Gamer ERAZER - CRAWLER E40

Ecran 15,6" 144 Hz

Intel i5-12450H

RAM 16 Go

SSD 512 Go

RTX 4050 6 Go

2,2 kg

PC Portable Gamer HP Victus 16

Ecran 16,1" Full HD 144Hz

Ryzen 7-5800H

RAM 16 Go

512 Go SSD

RTX 3060 6 Go

2,48 kg

PC Portable Gamer MSI - Thin GF63 12VE



Ecran 15,6'' Full HD 144Hz

Intel Core i5-12450H

RAM 16 Go

512 Go SSD

RTX 4050 6 Go

1,86 kg

Voilà de quoi vous faire plaisir.