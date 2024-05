BON PLAN PS5 : une excellente production à un prix ridicule, vous allez craquer…

Deathloop est une production signée Arkane Lyon qui a su charmer notre rédaction ; lire nos impressions pour le coup. Le titre a été peaufiné au fil du temps, aujourd’hui, l’expérience est bien plus délectable. Si vous cherchez une production amusante, emplie d’action, qui retourne la tête, alors ce jeu est fait pour vous.

Pour information :

Incarnez Colt et trouvez comment mettre fin à la boucle temporelle qui piège l'île dans un cycle infini tout en échappant à ses résidents.

Équipé de puissantes armes et aptitudes, vous devrez éliminer 8 cibles clés réparties sur une île magnifique, mais chaotique, en l'espace d'une seule journée.

Mais sa rivale Julianna, dont l'unique but est d'éliminer Colt et de préserver la boucle, reste tapie dans l'ombre. Apprenez de chaque cycle, essayez de nouvelles tactiques et brisez la boucle.