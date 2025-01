BON PLAN : un siège gaming réglable à prix cassé

Pied en forme d’étoile et roulettes silencieuses

Pied en forme d’étoile et roulettes silencieuses - La charge est de 150 kg. Le pied en nylon est facile à nettoyer. Les roulettes silencieuses sont résistantes à l’usure.

