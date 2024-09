BON PLAN : le jeu AAAA d'Ubisoft en Premium Edition à prix cassé

Lancé en début d'année, après un très long développement, Skull and Bones n'a clairement pas été le succès escompté par Ubisoft, qui qualifiait pourtant son jeu vidéo de AAAA. D'après certains bruits de couloirs, les ventes auraient été faibles, mais il y a avantage à cela : les prix baissent déjà.

Skull and Bones est affiché à 34,99 € à la Fnac, que ce soit sur PlayStation 5 ou Xbox Series X|S, dans sa Premium Edition. Amazon propose quant à lui uniquement la version Xbox Series X à ce prix, toujours en Édition Premium. Cette dernière inclut le jeu, la collection La Ballade de Bloody Bones avec du contenu cosmétique pour le capitaine et son navire, deux missions additionnelles, un artbook et la bande originale au format numérique, ainsi qu'un bon de Passe de contrebandier pour accéder au contenu Premium du Battle Pass.

Plongez dans le dangereux monde des pirates de Skull and Bones, un RPG d'action coopératif en monde ouvert, et devenez le capitaine pirate le plus redouté des mers ! Prenez part à des batailles navales épiques, bâtissez des navires uniques et forgez des alliances improbables alors que vous surmontez les épreuves et que vous semez le chaos sur les océans. Venez faire partie d'un monde immersif qui vous offre de nouveaux défis et de nouvelles fonctionnalités avec chaque saison. Prenez part à des batailles navales exaltantes, équipez-vous d'une panoplie d'armes puissantes et risquez le tout pour le tout afin de récupérer les meilleurs butins.

Naviguez en solo sur les mers hostiles ou rejoignez deux autres joueurs pour collaborer sur des contrats et vous partager les récompenses.

Affrontez de redoutables chasseurs de pirates, de féroces monstres marins, une météo imprévisible, de périlleuses vagues scélérates, des menaces surnaturelles et bien d'autres dangers à mesure que vous explorerez ce vaste monde ouvert.

Bâtissez et naviguez à bord de 10 navires différents à la sortie du jeu, chacun disposant de spécificités uniques pour correspondre à votre style de jeu.

Renforcez votre niveau d'infamie et débloquez de nouvelles ressources et opportunités pour décrocher des contrats plus risqués et améliorer votre équipement. L'édition Premium inclut : La collection « La ballade de Bloody Bones », avec une tenue de capitaine et des ornements de navire.

Deux missions supplémentaires : L'Ashen Corsair et L'héritage de Bloody Bones.

Le bon de passe de contrebandier, qui permet de débloquer le Battle Pass Premium et du contenu supplémentaire.

Le livre d'art numérique et une sélection de la bande originale du jeu. Skull and Bones Premium Edition PS5 à 34,99 € au lieu de 109,99 € (- 68 %) à la Fnac Skull and Bones Premium Edition Xbox Series X à 34,99 € au lieu de 109,99 € (- 68 %) à la Fnac Skull and Bones Premium Edition Xbox Series X à 34,99 € au lieu de 64 € (- 45 %) sur Amazon

