BON PLAN : le SSD de 2 To pour PS5 à tout petit prix

L'un des points forts de la PlayStation 5, c'est son SSD qui permet de profiter des jeux sans temps de chargements, mais il faut bien reconnaître que l'espace vient vite à manquer. Heureusement, il est possible de rajouter un SSD M.2 dans la console de Sony pour profiter au mieux de tous ses jeux.

Les SSD sont encore généralement assez chers, mais voilà qu'Amazon propose le SSD de 2 To P5 Plus de Crucial à 107,41 € au lieu de 275,99 €, soit une réduction de 61 % ! Un modèle PCIe Gen4 NVMe qui est aussi affiché dans sa version 1 To à 65,99 € (- 52 %).

Êtes-vous prêt pour les performances nouvelle génération ? Le SSD Crucial P5 Plus offre des vitesses et une protection des données remarquables avec des vitesses de lecture séquentielle pouvant atteindre 6 600 Mo/s pour une expérience informatique transformatrice. Conçu par Micron avec la dernière technologie Gen4 NVMe, le Crucial P5 Plus dispose de fonctionnalités avancées, telles qu’un chiffrement sur base matérielle complet, l’accélération d’écriture dynamique, ainsi qu’une protection thermique adaptative pour protéger vos données tout en améliorant la fiabilité de votre système. Conçu spécifiquement pour les charges de travail intenses, le contenu créatif de grande qualité et le gaming extrême, le P5 Plus est également rétrocompatible avec la plupart des systèmes Gen3 pour une flexibilité ultime.

Si vous ne savez comment rajouter un SSD dans votre PS5, pas de panique, notre tutoriel est disponible juste ici : TUTO PS5 : modèles compatibles, ajouter ou retirer un périphérique, installer des jeux, tout sur les disques externes SSD M.2