BON PLAN : un SSD 2 To compatible PS5 en promo

Que ce soit sur PlayStation 5, PS5 ou PC, vous pouvez insérer un SSD NVMe dans votre machine pour agrandir sa capacité de stockage, tout en profitant de temps de chargement réduits. Encore faut-il réussir à mettre les mains sur un SSD pas trop cher, mais heureusement, un excellent modèle est en promotion sur Amazon.

Le SSD Crucial T500 de 2 To est actuellement vendu 144,99 € sur Amazon, au lieu de 205,99 € au prix conseillé, soit une réduction de - 30 %. Un SSD PCIe Gen4 NVMe M.2 qui offre une vitesse de lecture jusqu'à 7 400 Mo/s et les chargements jusqu'à 16 % plus rapides, il inclut même un dissipateur thermique pour éviter la surchauffe dans les PlayStation 5.

VITESSES ULTRARAPIDES : bénéficiez de performances hors du commun avec des vitesses de lecture/écriture séquentielle pouvant atteindre 7 400/7 000 Mo/s et jusqu’à 1,18 M/1,44 M IOPS de lectures/écritures aléatoires

: bénéficiez de performances hors du commun avec des vitesses de lecture/écriture séquentielle pouvant atteindre 7 400/7 000 Mo/s et jusqu’à 1,18 M/1,44 M IOPS de lectures/écritures aléatoires PRÊT POUR LA PS5 : la version avec dissipateur thermique est facile à installer sur votre PlayStation 5 (option sans dissipateur thermique également disponible)

: la version avec dissipateur thermique est facile à installer sur votre PlayStation 5 (option sans dissipateur thermique également disponible) LE MEILLEUR DU JEU : téléchargez vos jeux jusqu’à 16 % plus rapidement, avec un rendu des textures accéléré et une utilisation réduite du processeur grâce à Microsoft DirectStorage

: téléchargez vos jeux jusqu’à 16 % plus rapidement, avec un rendu des textures accéléré et une utilisation réduite du processeur grâce à Microsoft DirectStorage CRÉATION DE CONTENU : obtenez des performances jusqu’à 42 % plus rapides pour les applications de création de contenu, exécutez des charges de travail lourdes et accélérez le rendu de vos photos ou vidéos

: obtenez des performances jusqu’à 42 % plus rapides pour les applications de création de contenu, exécutez des charges de travail lourdes et accélérez le rendu de vos photos ou vidéos TECHNOLOGIE : technologie Gen4 avec la première NAND TLC à 232 couches au monde conçue par Micron SSD Crucial T500 2 To à 144,99 € sur Amazon

Lire aussi : TUTO PS5 : modèles compatibles, ajouter ou retirer un périphérique, installer des jeux, tout sur les disques externes SSD M.2