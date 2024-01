BON PLAN : très grosse réduction pour ce jeu d'action par les créateurs de Yakuza

Surtout connu pour la franchise Yakuza, désormais dénommée Like a Dragon en Occident, Ryu ga Gotoku Studio a quand même développé d'autres titres ces dernières années, notamment Judgment et sa suite, Lost Judgment, qui profite actuellement d'une belle réduction sur consoles de salon.

Lost Judgment est en effet affiché à 19,99 € sur PlayStation 4 sur Amazon, le titre bénéficie pour rappel d'une mise à niveau gratuite pour PS5. Mieux encore, la version Xbox Series X|S/One est vendue 14,99 €, soit une réduction de 43 %.

Décembre 2021, tribunal du district de Tokyo. Akihiro Ehara est accusé d'avoir agressé une femme à bord d'un train bondé. Une vidéo amateur de l'individu essayant de prendre la fuite avant d'être appréhendé fait la une des médias. L'opinion publique est bouleversée et demande à ce que justice soit rendue. « Il y a trois jours, un corps a dû être retrouvé dans un bâtiment abandonné de Yokohama. Avez-vous réussi à l'identifier ? » demande-t-il, semant la confusion dans la salle d'audience. Ehara n'étant pas jugé pour meurtre, son avocate, Saori Shirosaki, comprend que des éléments clés de l'affaire ont été négligés. Elle contacte le détective Takayuki Yagami afin qu'une nouvelle enquête soit menée. Comment Ehara aurait-il pu commettre deux crimes au même moment ? L'agression sexuelle a-t-elle servi d'alibi ? Ehara a-t-il piégé l'ensemble du système judiciaire ? Alors que Yagami poursuit son investigation et que de plus en plus de victimes refont surface, une question l'obsède : doit-il défendre la loi ou rendre justice ? La frontière entre le bien et le mal est beaucoup plus fine qu'il n'y paraît...