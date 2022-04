BON PLAN VR : 9 jeux PC VR pour 16,43 € au lieu de 160 €, soit 90 % de remise avec le bundle Must-Play VR Bundle !

Qui ne connait pas Humble Bundle pour ses offres souvent incontournables ? La spécialité de cette boutique en ligne, c'est de regrouper des produits dans des packs à bas prix tout en reversant une partie de ses gains à des associations caritatives.

Aujourd'hui, c'est un pack de jeu VR qui est mis en avant, le Must-Play VR Bundle (incontournables en VR, pour les anglophobes), et la remise est assez énorme puisqu'elle est supérieure à 90 % par rapport au prix de base sur Steam. En fonction du prix que vous décidez de payer, vous aurez entre un et neuf jeux dans ce pack, et les détails se trouvent ci-dessous. Ainsi, pour le plus gros, avec 16,47 euros dépensés, vous repartirez avec 9 jeux d'une valeur globale de 160,21 euros. Elle n'est pas belle la vie ?

Voici les trois packs proposés :

Pack à 16,47 € : Vacation Simulator

Pistol Whip

Ragnarock

After the Fall - 25% de remise

PowerBeatsVR

Traffic Jams

Down The Rabbit Hole

Propagation VR - Coop DLC

Vanishing Realms

Pack à 9,15 € : PowerBeatsVR

Traffic Jams

Down The Rabbit Hole

Propagation VR - Coop DLC

Vanishing Realms

Si vous n'avez pas encore sauté le pas de la VR, mais que vous avez un PC gamer, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 € afin de pouvoir jouer avec les jeux de ce Bunble.