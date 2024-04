BON PLAN Xbox : un accessoire indispensable pour les Series X et S en promotion

Contrairement à la PlayStation 5, il n'est pas possible de rajouter un simple SSD M.2 dans les Xbox Series X et S afin d'augmenter l'espace de stockage. De base, la Series X propose 1 To d'espace libre et seulement 512 Go dans la Series S, autant dire qu'une poignée de jeux suffisent pour remplir le disque.

Pour augmenter cet espace, il faut se tourner vers des cartes d'extensions à brancher derrière la console. Au lancement des consoles de dernière génération, seul Seagate proposait ces cartes à des prix très élevés, mais la technologie s'est démocratisée et d'autres constructeurs ont suivi le mouvement, toujours sous licence officielle Xbox.

Si vous êtes à la recherche d'une carte d'extension pour Xbox Series X|S, la carte 1 To C50 MVMe SSD de WD_Black (Western Digital) est à 133,39 € sur Amazon, une réduction de - 18 % par rapport à son prix habituel. Une offre à ne pas manquer si vous manquez d'espace libre dans votre console de salon.

Performances Xbox . La carte d'extension WD_BLACK C50 pour Xbox utilise la technologie Xbox Velocity Architecture et offre des performances similaires à celles de stockage interne de la Xbox Series X|S pour offrir une expérience fluide avec vos jeux préférés.

Stockez plus de gros titres . Les jeux deviennent de plus en plus grands et nécessitent plus de stockage. Grâce à des capacités de 512 Go et 1 To, vous pouvez avoir plus de jeux installés et prêts à jouer à tout moment.

Installation facile . Cette carte d'extension sous licence officielle Xbox est prête à être connectée et utilisée avec la Xbox Series X|S, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier de la compatibilité ni d'ouvrir la console pour l'installation.

Design WD_BLACK . L'esthétique industrielle élégante de la carte d'extension suit le style attrayant de WD_BLACK et s'harmonise parfaitement avec la console Xbox.

Plus de stockage pour jouer plus sur Xbox . Les solutions qui n'utilisent pas de cartes d'extension vous obligent à transférer les jeux entre le stockage et la console. La carte d'extension WD_BLACK C50 pour Xbox vous permet de vous amuser sans soucis et de jouer quand vous le souhaitez.