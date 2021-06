Bramble: The Mountain King, trailer appétissant pour le jeu d'horreur et d'aventure dans le folklore scandinave

La nouvelle version de l'E3 2021 (et de ses à-côtés) est aussi l'occasion de mettre en lumière des jeux à petit budget, comme Bramble: The Mountain King, passé à l'IGN Expo ce vendredi. Dimfrost Studio a ainsi pu nous montrer une bande-annonce de son jeu d'horreur dans le folklore scandinave.

Cette aventure aux accents terrifiants nous fera incarner un jeune garçon à la recherche de sa sœur, pour une ambiance qui n'est clairement pas sans rappeler Brothers: A Tale of Two Sons. Et l'univers semble déjà alléchant, entre exploration d'environnements travaillés à l'échelle perturbante et rencontres avec des créatures horribles, comme des géants ou un humanoïde sorti de l'eau qui n'a rien à envier à Sadako.

Bramble: The Mountain King est prévu pour 2022 sur PC et « consoles », sans que celles-ci soient précisées.