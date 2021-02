Bubble : l'application qui permet de vraiment bien gérer sa collection de BD, comics, romans graphiques et mangas

Pour tous les passionnés de mangas, comics, BD et romans graphiques, pouvoir gérer sa collection simplement est un doux rêve. Quand cette dernière commence à grossir, il est parfois difficile de se rappeler quel tome de telle ou telle collection nous manque ou encore à qui nous pouvons bien avoir prêté celui qui nous manque. De même, lors d'un passage en librairie - ou ailleurs -, il n'est pas toujours facile de savoir si l'album de BD en promotion devant nous fait déjà partie de notre bibliothèque. Et enfin, où trouver la librairie qui a celui qui nous manque et comment se le faire livrer est aussi une problématique qui est récurrente.

C'est pour apporter une réponse efficace à tout cela que Nicolas Devee a créé le site AppBubble.co et surtout la Bubble App disponible sur Google Play (4,4 étoiles) et App Store (5 étoiles). Cette application permet trois choses : la découverte au travers de chroniques, de tops et d'articles, la gestion de sa collection et enfin l'achat de BD via le site ou des librairies indépendantes. Pour parler chiffres, elle est utilisée par plus de 150 000 personnes et référence plus de 90 000 albums (300 de plus chaque semaine) dont environ 30 000 encore en vente aujourd'hui. L'interaction avec les utilisateurs est importante pour Bubble et la petite équipe essaye de répondre à tous les messages dans des domaines divers et variés comme ceux des conseils, des librairies non connectées, des problèmes de catalogue, des précisions sur une édition, etc.

Pour les amateurs, il existe Bubble Starter qui est un outil de gestion de bandes dessinées gratuit qui permet de gérer jusqu'à 300 albums. Pour les plus passionnés, il existe Bubble Infinity qui est bien plus complet. Pour en profiter, il faut prendre un abonnement à la carte de 3 mois (8,99 €), 12 mois (29,99 €) ou 24 mois (47,99 €). Pour le prix, vous pouvez référencer une collection illimitée d'albums, marquer les albums manquants, recevoir des notifications push pour les sorties grâce à un agenda personnalisé, prendre des notes personnelles, choisir son édition et sa couverture, marquer les albums (lu, non lu, prêté), avoir des statistiques avancées, profiter d'une gestion avancée de sa collection (éditions originales et dédicaces), avoir droit à toutes les images et enfin, tout cela sans publicité. À noter, Bubble offre 30 jours d'essai gratuit et, ensuite, un mois d'abonnement par tranche de 50 euros d'achat.

Bubble est donc une belle alternative française à Amazon dans les domaines des mangas, comics, BD et autres romans graphiques. Laissez-vous tenter...