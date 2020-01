Call of Duty : 7 des 10 jeux les plus vendus de la décennie sont de la franchise

Call of Duty est une franchise ultra populaire, surtout depuis le quatrième opus majeur sorti en 2008 et quittant la Seconde Guerre mondiale pour un conflit moderne. Mat Piscatella, analyste aux États-Unis, a ainsi dévoilé la liste des 10 jeux les plus vendus outre-Atlantique entre 2010 et 2019 et nous retrouvons sept Call of Duty dans le classement.

Si Grand Theft Auto V est en tête des ventes de la décennie, il est talonné par les deux premiers Black Ops puis par Modern Warfare 3. Red Dead Redemption 2 est présent dans le classement, de même que Minecraft :

Call of Duty: Modern Warfare

46,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 46,99€. Grand Theft Auto V (Take-Two Interactive) ;

(Take-Two Interactive) ; Call of Duty: Black Ops (Activision Blizzard) ;

(Activision Blizzard) ; Call of Duty: Black Ops II (Activision Blizzard) ;

(Activision Blizzard) ; Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) ;

(Activision Blizzard) ; Call of Duty: Black Ops III (Activision Blizzard) ;

(Activision Blizzard) ; Call of Duty: Ghosts (Activision Blizzard) ;

(Activision Blizzard) ; Red Dead Redemption 2 (Take-Two Interactive) ;

(Take-Two Interactive) ; Call of Duty: WWII (Activision Blizzard) ;

(Activision Blizzard) ; Call of Duty: Black Ops 4 (Activision Blizzard) ;

(Activision Blizzard) ; Minecraft (Microsoft).

Pour rappel, Activision lance un Call of Duty par an, manquent dont à l'appel Infinite Warfare, Advanced Warfare et le tout récent Modern Warfare, qui cartonne pourtant aux États-Unis depuis le lancement, mais sorti trop tard pour figurer dans ce Top 10. La franchise rapporte donc gros à l'éditeur Activision, qui ne risque pas d'arrêter de sortir des opus annuellement.

Lire aussi : Call of Duty: Modern Warfare, la fin de la Saison 1 repoussée, une arbalète et des bonus d'XP en approche