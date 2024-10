Call of Duty: Black Ops 6 est pressé et dévoile déjà sa bande-annonce de lancement

C'est seulement le 25 octobre prochain que sera lancé Call of Duty: Black Ops 6, le nouvel opus de la saga d'Activision développé par Raven Software et Treyarch. Un titre évidemment très attendu par toute la communauté de fans, d'autant que ce sera le premier opus sur le marché depuis le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, avec une sortie day one dans le PC Game Pass et le Game Pass Ultimate.

Les studios sont visiblement pressés et dévoilent dès cette semaine la bande-annonce de lancement de Call of Duty: Black Ops 6. Comme toujours, c'est du grand spectacle, la vidéo fait la part belle à la campagne solo, qui sera pour rappel la suite de CoD: BO Cold War, avec le retour d'anciens personnages très appréciés des fans. Si vous avez la mémoire un peu rouillée, Activision partage une seconde vidéo récapitulant toute l'histoire de la saga Black Ops... en 1 minute et 44 secondes, il faut s'accrocher :

Call of Duty: Black Ops 6 sortira le 25 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 69,99 € à la Fnac.

