Call of Duty: Black Ops Cold War, la bêta disponible en pré-téléchargement sur PC, le jeu est soldé chez Gamesplanet

Même s'il faudra encore attendre un mois pour découvrir la campagne solo et le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops Cold War, le mode multijoueur se laisse déjà approcher sur PlayStation 4 depuis plusieurs jours via une bêta. Sur PC et Xbox One, son arrivée est imminente, et les pré-téléchargements sont déjà lancés.

Vous pouvez donc dès à présent lancer la plateforme Blizzard Battle.net pour installer Call of Duty: Black Ops Cold War sur votre ordinateur, la bêta pèse 39,42 Go tout de même, et elle sera jouable à partir de demain, le 15 octobre, à 19h00. L'occasion pour Gamesplanet de rappeler qu'il propose le jeu complet, et donc l'accès anticipé à la bêta demain soir, avec des réductions de 10 % sur les deux éditions du jeu.

La bêta de Call of Duty: Black Ops Cold War sera jouable jusqu'au 19 octobre prochain, il faudra par la suite patienter jusqu'au 13 novembre, date de sortie du jeu complet, pour poursuivre l'aventure en multijoueur, mais aussi en solo et en coopération.

