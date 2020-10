Call of Duty: Black Ops Cold War, « cela fait 10 ans que je travaille pour Treyarch et je pense qu’il s’agit de notre plus grosse bêta en termes de contenu »

Belle opportunité que celle d'interviewer Matt Scronce, lead game designer sur le prochain Call of Duty, peu de temps avant le début de la bêta. En son agréable compagnie, nous avons pu survoler les festivités attendant les joueurs qui auront la chance de participer à cette nouvelle phase de test.

Plus intéressant encore, nous avons pu nous rencarder et faire un focus sur le mode Équipe d’assaut –Bombes sales qui s’annonce comme l’un des très gros morceaux de cette bêta. Si Matt Scronce vante les mérites de la bêta en général, il a également énormément de choses à dire sur ce mode, décrypté en long en large et en travers dans les lignes qui suivent.

À quoi les joueurs auront-ils accès à partir de ce soir ? En ce qui concerne le contenu de la bêta, nous avons une roadmap bien planifiée qui devrait être rendue publique sous peu. Pour commencer, vous aurez accès dès le premier jour à tout ce qui touche au cœur du multi. Nous pensons notamment à tous les modes à 6 contre 6, qu’il s’agisse des Matchs à mort, Élimination confirmée, Domination... Il y aura aussi le mode Armes combinées – Domination, notre expérience à plus grande échelle où deux équipes de 12 joueurs s’affrontent sur des cartes plus larges qui donnent accès à divers véhicules. Vous avez déjà pu jouer à ce mode sur les cartes Crossroads et Armada si vous avez joué à l’alpha. Armada est au passage ma carte préférée de ce nouvel épisode. En parlant de carte justement, un nouveau champ de bataille, Cartel, sera disponible. Son action nous emmène au Nicaragua sur un terrain de taille moyenne. Le rythme imposé par cette map est plus frénétique par rapport aux autres déjà existantes. Voilà à peu près ce à quoi vous pouvez vous attendre pour ce premier jour. Pouvez-vous nous parler plus en détail du mode Équipe d’assaut – Bombe sale, probablement le mode de la bêta le plus attendu ? J’adorerais, c’est un mode que j’apprécie beaucoup. Équipe d’assaut est notre plus gros mode de jeu sur Call of Duty: Black Ops Cold War. Je crois qu’il sera disponible au cours de la seconde semaine de bêta si mes souvenirs sont bons. Ce qui est certain en revanche, c’est que le mode tournera autour de cartes très larges. La première s’appelle Ruka. Il s’agit d’un camp d’entraînement du KGB perdu au milieu d’une large forêt en Russie. Et puis nous avons Alpine, qui est plus ou moins une station de ski. Le mode Équipe d’assaut – Bombe sale est un mix de gameplay très intéressant. Pour nous il était très important de créer une expérience unique que les joueurs n’avaient vue nulle part ailleurs. Il y a en tout quarante joueurs répartis équitablement dans dix équipes. Une fois lâché sur la carte, chaque équipe part en quête d’uranium.



Au début de chaque match, vous pourrez constater la présence des cinq fameuses bombes sales. Votre objectif principal est alors de remplir ces bombes avec l’uranium que vous avez trouvé sur la carte. Une fois remplies, elles peuvent alors être armées et exploser. Tout cela vous rapportera des points nécessaires pour décrocher la victoire. Chaque adversaire éliminé vous rapportera des points, idem pour chaque morceau d’uranium déposé dans la bombe. Pour avoir un maximum de points, il faudra bien sûr faire sauter les bombes. Tout est donc question de monter en puissance dans ce mode à objectif qui met l’engagement au premier plan. Pour élaborer cette expérience jamais vue, nous avons notamment travaillé sur le level design des cartes ainsi que sur de nouvelles technologies qui nous ont permis de rendre le terrain encore plus immersif. Je dois ajouter que Ruka est de taille moyenne et donc que le rythme des matchs est assez intense. Alpine de son côté propose une map 30 % plus grande et donc une expérience plus posée où vous pourrez réfléchir à une stratégie à plus grande échelle et vous dégourdir les jambes. Devons-nous nous attendre à une sorte de mini Battle Royale avec une mort permanente au menu ? Non, ce n’est pas vraiment le style que nous avons voulu donner à Équipe d’assaut. Quand nous avons dessiné les grandes lignes de ce projet, nous nous sommes justement éloignés de l’idée d’un Battle Royale. Il y a des éléments communs bien sûr, comme la possibilité de trouver des loots, notamment des armures, mais le mode reste différent. Dans le même ordre d’idée, vous avez accès à la création de classe, mais il faudra looter vos séries d’élimination. Pour en revenir à la question de base, nous avons opté pour un système de mort classique avec la possibilité de réapparaître. Quand vous passez l’arme à gauche, vous avez accès à une vue aérienne où vous pouvez sélectionner le coéquipier à côté duquel vous souhaitez réapparaître. Si ce dernier est à l’intérieur d’un véhicule, vous apparaîtrez également dedans. Il est aussi possible que vous n’ayez pas envie d’apparaître à leur côté, en particulier si le combat tourne mal pour eux. Dans ce cas, libre à vous d’être largué sur le champ bataille avec votre parachute pour atterrir où vous le souhaitez. Il n’y a qu’une fois que les cinq bombes sales ont explosé que la réapparition est désactivée jusqu’à l’arrivée de nouvelles bombes.



À ce sujet, j’aimerais ajouter que le design des bombes s’éloigne lui aussi des principes du Battle Royale dans le sens où chaque explosion laisse s’échapper des radiations qui rendent une large zone autour de la bombe invivable. Nous ne voulons donc pas rétrécir la zone de combat pour rassembler les joueurs comme c’est le cas habituellement, mais plutôt les forcer à jouer stratégiquement en évitant les nuages radioactifs et en pesant le pour et le contre au moment de faire exploser les bombes. Nous sommes séduits par l’idée d’un mode de jeu avec dix équipes. Mais pourquoi avoir opté pour cette solution plutôt qu’un concept classique avec deux équipes de six joueurs. Quand nous avons démarré ce projet, nous avions une seule certitude : il fallait qu’il y ait dix équipes dans ce mode de jeu. Pour ce qui est du nombre de joueurs, nous avons essayé 30, 50, 60, mais c’est finalement 40 qui nous a semblé le plus adapté pour conserver un bon rythme dans la partie. Ce qui est intéressant ici, c’est l’incroyable flexibilité du mode qui lui permet de se détacher des matchs classiques à 6 contre 6 que tout le monde adore. Cette philosophie de diversité est la raison même pour laquelle nous avons créé Équipe d’assaut, mais aussi Armes Combinées – Assaut qui est un autre mode en 12 contre 12 que vous n’avez pas vu durant l’alpha, et qui devrait sortir durant le premier week-end de la bêta si je ne dis pas de bêtises. À titre personnel, Équipe d’assaut et Armes Combinées – Assaut sont mes deux modes de jeu préférés sur Call of Duty: Black Ops Cold War. Pour revenir sur la bêta de manière plus générale, Pouvez-vous nous dire si les joueurs auront accès à l’intégralité du multijoueur à l’issue de la bêta ? Non, nous sommes loin d’avoir tout montré. Il y aura encore plein de surprises, nouvelles cartes ou encore nouvelles fonctionnalités, que vous ne verrez que dans la version 1.0 du jeu, le 12 novembre prochain. Le contenu de la bêta est tout de même conséquent. Cela fait 10 ans que je travaille pour Treyarch et je pense qu’il s’agit de notre plus grosse bêta en termes de contenu. Que ce soit au lancement et après le déploiement du jeu, vous pouvez vous attendre à bien plus de choses.

Call of Duty: Black Ops Cold War verra le jour le 13 novembre prochain, et est disponible sur PS4 en précommande à 59,99 € sur le site de la Fnac.