Call of Duty: Black Ops Cold War, pré-téléchargement, poids, bonus exclusif, configurations PC, les derniers détails sur la bêta

Première semaine sur PS4, deuxième y compris sur PC et Xbox One, accès anticipé pour les précommandes : nous n'allons pas vous refaire le discours sur la disponibilité de la bêta de Call of Duty: Black Ops Cold War, vous le connaissez déjà. Une bande-annonce nous a même appris en début de semaine qu'elle donnerait accès aux modes MME, Domination, Escorter le VIP, Élimination Confirmée et Armes Combinées.

Pour les maps disponibles, il faudra repasser, mais attendez-vous à une variété de cartes et de playlists qui évoluera au fil des jours, et à une intégration du système de progression pour s'essayer aux améliorations d'armes, équipements, classes et Scorestreaks. À noter qu'en atteignant le niveau 10, vous recevrez le plan d'arme exclusif Mutual Animosity pour une SMG dans la version commerciale.

Les derniers détails techniques sur la bêta viennent sinon d'être dévoilés. Déjà, il est possible de télécharger le client de la bêta sur PS4 depuis ce mardi, et il pèse 31,78 Go sur cette plateforme. Il n'y aura pas nécessité pour les joueurs PlayStation 4 de retélécharger le logiciel entre les deux semaines d'essai, mais le client est différent de celui de l'alpha, alors vous pouvez désormais le supprimer. Sur Xbox One et PC, la bêta pourra être pré-installée à compter du 13 octobre à 17h00. Les configurations minimale et recommandée sur ordinateur personnel ont d'ailleurs été confirmées, et ne valent pour le moment que pour cette session d'essai, et pas nécessairement pour le jeu final.

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 7 64-bit ou Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Processeur Intel Core i5-2500k ou équivalent AMD Intel Core i7 4770k ou équivalent AMD Carte graphique AMD Radeon HD 5750

ou

NVIDIA GeForce GTS 450 AMD Radeon R9 270X

ou

NVIDIA GeForce GTX 660 Mémoire vive 8 Go de RAM 16 Go de RAM Disque dur 45 Go d'espace libre Réseau Connexion internet haut débit DirectX Version 12

À noter que les joueurs de la bêta recevront aussi le personnage de Adler pour Call of Duty: Mobile. La date de sortie de Call of Duty: Black Ops Cold War, c'est pour le 13 novembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X, et vous pouvez le précommander pour 79,99 € sur CDiscount.