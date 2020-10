Call of Duty: Black Ops Cold War, la guerre est déjà déclarée avec la bande-annonce de lancement

Call of Duty: Black Ops Cold War serait-il pressé de sortir ? Alors que nous sommes encore à plus de deux semaines de son lancement, Activision nous présente l'ultime bande-annonce du jeu de Treyarch et Raven Software, qui se concentre exclusivement sur la campagne explosive sur fond de Guerre Froide et de conspiration.

Le titre sera aussi livré avec un intense Multijoueur et un mode Zombies très complet, évoqués dans le texte accompagnant la vidéo.



1981. La guerre froide est à son paroxysme. Les grandes puissances mondiales s'affrontent pour asseoir leur emprise tandis qu'une menace secrète grandit dans l'ombre. Dans Call of Duty: Black Ops Cold War, les joueurs prendront part à des opérations secrètes et à des combats n'ayant jamais eu lieu, pour tenter de mettre fin à une conspiration qui couve depuis des décennies. Découvrez une Campagne solo haletante, mettant en scène les visages familiers d'Alex Mason, Frank Woods et Jason Hudson, qui feront équipe avec une toute nouvelle équipe pour tenter de remonter la trace d'un mystérieux ennemi répondant au nom de Perseus. Dans la nouvelle génération du Multijoueur de Black Ops, vous voyagerez aux quatre coins du monde, du désert de l'Angola jusqu'à la Mer Noire, en profitant d'une expérience entièrement connectée et jouable en cross-play, à travers des modes 6v6, 12v12 et jusqu'à 40 joueurs en Équipe d'assaut. Vous découvrirez également une toute nouvelle expérience Zombies en coop, qui vous plongera avec votre escouade aux prémisses de l'arc Éther Noir dans Die Maschine. Rejoignez l'équipe Requiem mandatée par la CIA pour découvrir les secrets qui se cachent derrière d'effroyables expériences de la Seconde Guerre mondiale, et qui menacent aujourd'hui la paix et l'équilibre du monde.

La date de sortie de Call of Duty: Black Ops Cold War, c'est pour le 13 novembre sur PC, PS4, Xbox One et Xbox Series X et S, et le 19 sur PS5 en France.

