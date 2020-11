Call of Duty: Black Ops Cold War, les joueurs PS4 et PS5 auront des avantages in-game, en plus du mode Zombies Onslaught

Dans quelques jours arrivera Call of Duty: Black Ops Cold War sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X et S, mais les joueurs ayant les consoles de Sony auront droit à quelques bonus. Activision et Treyarch avaient déjà annoncé que le mode Zombies Onslaught sera exclusif aux PS4 et PS5 jusqu'au 1er novembre 2021, mais ce n'est pas tout.

Comme l'indique le PlayStation Blog, les joueurs sur PlayStation 5 et PlayStation 4 qui achèteront le Battle Pass profiteront d'un Bundle Bonus avec cinq paliers additionnels débloqués dès le début, soit 25 paliers au total. Ils pourront également profiter d'un évènement Double XP de 24h chaque mois, bénéficier de deux classes additionnelles à personnaliser, mais surtout, ils auront droit à 25 % d'XP d'armes en plus en jouant avec leurs amis sur PS4 ou PS5 avec le PlayStation Bonus Party. Un avantage non négligeable, permettant ainsi d'améliorer ses armes plus rapidement que les joueurs sur PC ou Xbox, alors même que le cross-play pourra être activé dans les matchs n'utilisant pas les Party des consoles Sony. Ces avantages seront exclusifs jusqu'au 1er novembre 2021.

Une pratique qui va agacer certains joueurs, le but d'un Call of Duty est de jouer un maximum après le lancement pour avoir le meilleur équipement possible et passer les Prestiges avant tout le monde, et les joueurs PS4 et PS5 seront ici grandement avantagés avec de meilleures armes. Pour rappel, la date de sortie de Call of Duty: Black Ops Cold War est fixée au 13 novembre 2020 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X et S.

