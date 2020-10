Call of Duty: Black Ops Cold War, un mode coopératif Zombies Onslaught dévoilé, en exclusivité temporaire sur PS5 et PS4

Le cross-play et le contenu saisonnier ont permis à la saga Call of Duty de dire au revoir aux avant-premières sur les cartes et les nouveautés depuis quelque temps déjà. Mais ce n'est pas pour autant que la franchise en a fini avec les exclusivités temporaires. Le mode Survie était par exemple jouable en exclusivité sur PS4 dans Call of Duty: Modern Warfare, et n'est disponible sur Xbox One et PC que depuis la Saison 6.



L'expérience aura son équivalent dans Call of Duty: Black Ops Cold War, baptisée Zombies Onslaught. À noter qu'elle est totalement séparée du mode Zombies, lui bien jouable par tous dès le lancement. Au programme, des missions de survie à 2 en coopération, sur les cartes du Multijoueur, avec un système de récompenses dédié et des classements Bronze, Argent et Or.

Dans Zombies Onslaught, vous et un autre Opérateur serez déployés dans divers emplacements des cartes multijoueurs avec votre arsenal personnalisé. Vous utiliserez le même arsenal en multijoueur et dans le mode Zombies : votre arme principale préférée, qu’il s’agisse d’un fusil-mitrailleur, d’un fusil de sniper surpuissant ou d’un outil spécialement adapté à l’anéantissement des zombies. Dès que vous atterrissez, l’assaut commence ; l’orbe de Dark Aether confinera votre duo dans un endroit spécifique de la carte, et les morts-vivants commenceront à apparaître. Tuez ces zombies pour alimenter l’orbe. Une fois que vous en aurez tué suffisamment, l’orbe se mettra en mouvement. Tant que vous êtes dans l’orbe, vous ne subissez pas de dégâts de Dark Aether, car l’orbe protège la zone où vous vous trouvez, ce qui vous permet d’affronter des morts-vivants à la difficulté croissante. Chaque vague libère des zombies plus résistants, plus rapides et plus redoutables. À mesure que l’orbe gagne en puissance et que vous éliminez des ennemis, préparez-vous à vous déplacer, car la zone sécurisée se trouvera dans une nouvelle zone de la carte, ce qui vous forcera à changer de stratégie à la volée tout en repoussant la horde. Les vagues peuvent également comporter des ennemis de type Élite, qui sont plus puissants que les zombies classiques. Cependant, ne les considérez par comme de la simple chair à canon : la taille de la zone peut leur permettre de s’approcher de vous, et il ne leur en faudra pas plus pour éliminer votre duo. Pour privilégier votre score, concentrez-vous sur les Élites pour décrocher un classement Bronze, Argent ou Or selon le nombre que vous aurez éliminé. En atteignant un classement spécifique, vous obtiendrez des récompenses utilisables dans les modes Multijoueur et Zombies. Chaque saison, de nouvelles cartes et de nouvelles récompenses sont disponibles pour les joueurs PS4 et PS5.

Ce mode sera donc disponible en exclusivité temporaire sur PS4 et PS5 jusqu'au 1er novembre 2021, date à laquelle il débarquera sur Xbox Series X et S, Xbox One et PC. Call of Duty: Black Ops Cold War sera disponible sur toutes ces consoles le 13 novembre 2020, et peut être précommandé pour 56,99 € à la Fnac.