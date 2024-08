Call of Duty: Mobile, la Saison 8 : Opérateurs de l'ombre lancée en vidéo, voici tous les détails

Pas de repos pour les joueurs de Call of Duty: Mobile, toujours occupés avec la Saison 7 : Ghost Éternel. Activision lancera dans quelques heures la suite des hostilités avec la Saison 8 : Opérateurs de l'ombre, qui rajoutera encore une fois son lot de contenus inédits. Mais d'abord, place à la bande-annonce :

Cette Saison 8 : Opérateurs de l'ombre de Call of Duty: Mobile rajoutera la carte Multijoueur Combine, le fusil d'assaut LAG 53, l'accessoire signature Souffle du Dragon pour le JAK-12 ou encore l'atout Assassin, pour marquer encore plus de points. Voici tout ce qu'il faut savoir :

Passe de combat d'Agents de l'ombre : nouvelle arme, nouvel atout

Le Passe de combat de la Saison 8 inclut des éléments gratuits et premium, tels que des apparences d'opérateurs, des plans d'armes, des cartes de visite et des points Call of Duty à dépenser dans la boutique ou à échanger contre le prochain Passe premium.

Niveaux gratuits du Passe de combat

Débloquez le LAG 53, un nouveau fusil d'assaut à forte mobilité, et obtenez des séries plus rapidement grâce à Assassin, un nouvel atout qui indique la position des ennemis qui utilisent une série d'éliminations. Éliminez-les pour gagner plus de points que lors d'une élimination classique. Les autres éléments que vous pourrez débloquer gratuitement en montant de niveau incluent de nombreuses apparences, plans d'armes, pièces de coffre et plus encore.

Niveaux du Passe premium

Achetez le Passe premium pour tenter d'obtenir tout le contenu disponible dans Agents de l'ombre, dont des apparences d'opérateurs sur le thème des anti-héros comme Samael — Techno rebelle, Stone — Porteur de malheur, Iskra — Ombre toxique et Zoe — Nocturne. Éliminez vos ennemis avec de nouveaux plans d'armes, comme la CX-9 — Sanguinator, le MW11 — Brise-mâchoire, la RPD — Mili-Punk, le MK2 — Hors-la-loi et le LAG 53 — Quarkatron, basé sur la nouvelle arme de la Saison 8.

Abonnement Passe de combat : rejoignez les Forces terrestres en achetant un abonnement Passe de combat, qui vous permet de recevoir des récompenses supplémentaires chaque mois et de bénéficier d'un bonus de 10 % d'EXP d'arme et de joueur, des coupons de réduction, ainsi que de réductions limitées sur les tirages de 10 caisses.

Les récompenses de Forces terrestres de la Saison 8 incluent l'apparence d'opérateur Park — Guerrier du crépuscule, l'AS VAL — Aubes dangereuses et le Sac à dos 4 — Ville du crépuscule.

Aperçu du Multijoueur





Nouvelle carte : déployez-vous sur Combine

Apparue pour la première fois dans Call of Duty: Black Ops III, Combine transporte les opérateurs dans un petit avant-poste de recherche situé dans le désert du Sahara. Les combats se déroulent dans deux bâtiments surplombant une cour centrale, dans cette dernière ou dans les couloirs extérieurs et les espaces intérieurs étroits. Attention aux ennemis sur les balcons qui surplombent la cour et sous le petit pont où se trouve un véhicule garé.

De plus, n'hésitez pas à jouer au mode Liaison de la Saison 7 sur Combine, une carte adaptée aux combats rapides et tactiques. Courez sur les murs et sautez pour prendre l'avantage en vous déplaçant plus rapidement et en changeant d'angle d'attaque.

Passe de défi de la Saison 8

Relevez de nouveaux défis grâce au Passe de défi de la Saison 8 dans le QG des défis. Débloquez ainsi du nouveau contenu saisonnier, comme le nouvel accessoire signature Souffle du dragon pour le JAK-12, qui permet d'utiliser des munitions incendiaires de calibre 12 qui engloutissent les ennemis dans les flammes et leur infligent des dégâts de brûlure continus.

Terminez les missions standard, spéciales et d'élite pour progresser dans le Passe de défi. Utilisez vos jetons de défi pour acheter des équipements dans la boutique d'échange, comme la Fennec — Flux d'égide.

Consultez l’onglet Événements en jeu tout au long de la saison pour découvrir de nouvelles missions et récompenses. Pour un aperçu plus large des activités saisonnières en cours, consultez le tableau des missions situé dans le menu principal.

Mise à jour de la boutique : nouvelle arme mythique, camouflage unique et bien plus encore





JAK-12 Mythique : incinérez vos ennemis avec le JAK-12 — Cendres renaissantes Mythique, une arme inspirée du phénix, avec des plumes enflammées et une tête d'oiseau au niveau du canon. Vous aurez également la possibilité de gagner et d'incarner sa créatrice, Artery, l'une des fondatrices de l'Alliance noire qui, comme le phénix, est revenue à la vie après sa mort présumée.

DE PLUS, débloquez un nouveau camouflage d'arme unique en combinant le pouvoir de la glace et du feu des armes Myhtiques JAK-12 — Cendres renaissantes et Krig 6 — Dragon de glace. Le nouveau camouflage d'arme Éveillée peut être équipé sur ces deux armes et se distingue par ses motifs iridescents animés.

MK9 Légendaire : lancez-vous à l'assaut avec ce tirage mettant en vedette la Bruen MK9 — Combattant lunaire Légendaire, dotée de propulseurs positionnels permettant de l'utiliser en apesanteur Ce tirage comprend également l'apparence d'opérateur aussi brutale que sournoise, Gorille Cosmique — Cosmos déchaîné. Propulsez vos ennemis dans la stratosphère en incarnant ce gorille astronaute à dos argenté.

HDR Légendaire : décimez vos adversaires avec l'HDR — Rire funeste Légendaire, un plan d'arme hurlant conçu pour sublimer la personnalité irrévérencieuse de Klepto — Hystérique, que vous pouvez également gagner dans ce tirage.

Coffre du Passe de combat : la Saison 8 vous permettra de (re)découvrir le contenu du Passe de combat de la Saison 3 de 2022 — Échappée à Tokyo.