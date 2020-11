Call of Duty: Mobile, il va faire tout noir avec la Saison 12

Activision continue de publier du contenu pour Call of Duty: Mobile, le titre jouable en free-to-play sur iOS et Android fêtait récemment son premier anniversaire avec une Saison un peu spéciale, mais le studio reprend désormais le cours normal des choses avec la Saison 12, dénommée Going Dark.

Cette Saison 12 de Call of Duty: Mobile coupe donc la lumière et rajoute des cartes et modes de jeu nocturnes, ainsi que de nouveaux contenus dont un Passe de Combat inédit et l'évènement Knights Divided. Voici les points forts de Going Dark :

Nouvelle carte - Hackney Yard (MP) ;

Nouveau personnage légendaire - Dark Nikto ;

Cartes nocturnes - Crash, Summit et Hackney Yard ;

Nouvelle Classe Battle Royale – Refitter ;

Nouvel Atout – Lanceur Plus ;

Deux nouvelles armes fonctionnelles – AGR556, .50 GS ;

Nouvelle compétence d’opérateur – bouclier balistique ;

Nouveau mode – Le Mode Nocturne pour le Match à mort par équipe et l’Attaque des morts-vivants ;

Saison 12: Going Dark Passe de Combat – Nouveaux personnages, armes, objets et plus encore ;

Évènement phare – Knights Divided ;

Nouveaux défis saisonniers ;

Nouveaux objets disponibles dans la boutique ;

Mises à jour de l'interface utilisateur, équilibrage des armes et optimisation du gameplay.

La Saison 12: Going Dark est déjà lancée dans Call of Duty: Mobile sur iOS et Android, vous pouvez retrouver des images sur la seconde page, ou un smartphone OnePlus NORD à 399 € sur Amazon.fr.