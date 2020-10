Call of Duty: Mobile souffle sa première bougie avec une Saison Anniversaire

Eh oui, cela fait déjà un an que Call of Duty: Mobile est sorti sur iOS et Android en free-to-play, il a eu droit à 10 Saisons introduisant des cartes et personnages cultes, mais Activision a décidé de célébrer ce premier anniversaire avec une Saison spéciale, tout en dévoilant de gros chiffres.

Call of Duty: Mobile compte ainsi 300 millions de téléchargements sur l'App Store et le Google Play Store, avec 27 modes multijoueurs différents, 23 cartes disponibles (contre 11 au lancement), et le mode Battle Royale « a vu sa taille augmenter d'environ 50 % ». Les joueurs ont ainsi accès à 1 400 variantes d'armes (contre 200 au début) et pas moins de 182 personnages jouables. Et ça ne s'arrête pas là, la Saison Anniversaire rajoute encore du contenu :

Nouvelle carte Battle Royale - Alcatraz, inspirée du mode Blackout de Call of Duty: Black Ops 4

Un nouvel espace social pour les joueurs appelé « Le Club ». Un endroit où les joueurs peuvent passer du temps, échanger avec d'autres joueurs et jouer à divers mini-jeux, le tout dans le cadre de l'expérience Call of Duty: Mobile

En plus du Passe de Combat mensuel, la nouvelle saison apporte bien sûr de nouvelles cartes, objets et personnages à découvrir, ainsi qu'un mois complet d'événements saisonniers pour divertir les joueurs.

Call of Duty: Mobile est jouable en free-to-play sur iOS et Android, vous pouvez retrouver des images de la Saison Anniversaire sur la seconde page, ainsi que le tout nouvel iPhone 12 Pro 512 Go à 1 509 € sur Amazon.fr.