Call of Duty: Mobile, la Chasse à Makarov est lancée avec la Saison 10

En parallèle de Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, Call of Duty: Mobile continue son petit bout de chemin sur iOS et Android, il vient d'accueillir cette semaine la Saison 10, dénommée La Chasse, qui propose encore une fois un nouveau Passe de Combat et du contenu saisonnier, avec cette fois le retour de Makarov et de la carte culte Terminal, sans oublier un nouveau mode de jeu.

Voici donc les points forts de la Saison 10 de Call of Duty: Mobile :

Deux nouvelles cartes Multijoueur - Terminal (Multijoueur), Pine (Escarmouche) ;

Nouvelle classe Battle Royale - Hacker ;

Nouvel atout - Alerte maximale ;

Nouvelle arme fonctionnelle - Echo Shotgun ;

Nouvelle compétence d'Opérateur – Equalizer ;

Deux nouveaux modes – Quartier général, Hardcore ;

Passe de Combat de la Saison 10: La Chasse - Nouveaux personnages, armes, objets et plus encore !

Évènement phare - Chasse à Makarov ;

Nouveaux défis saisonniers ;

Nouveaux objets disponibles dans la boutique ;

Mises à jour de l'interface utilisateur, équilibrage des armes et optimisation du gameplay.

Call of Duty: Mobile est pour rappel disponible en free-to-play sur l'App Store et le Google Play Store, vous pouvez y jouer via un Samsung Galaxy S20 vendu 669 € sur Amazon.fr.