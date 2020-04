Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, une carte et un Pack de Combat 2 gratuit en exclusivité sur PS4

Call of Duty: Modern Warfare et Warzone ont dit au revoir à l'exclusivité temporaire de sept jours sur les nouveautés qu'avait la PS4 sur les précédents épisodes, histoire de favoriser le cross-play. Mais cela n'a pas empêché PlayStation de s'octroyer quelques avant-premières pour autant.

Dans le cadre de la Saison 3, les joueurs PlayStation 4 vont carrément pouvoir s'amuser sur une expérience inédite avant tout le monde : le mode Survie sera disponible sur Shoot House dans la journée pour eux.

Soyez le dernier en vie sur Shoot House, la carte Multijoueur adorée des fans. Combattez avec votre escouade et trouvez des zones de rétrécissements pour éliminer les vagues d'ennemies. Pensez à prendre de la hauteur dans le bureau. Défendez les entrées avec des pièges et des explosifs, et montrez vos talents de tireur d'élite. Vous pouvez également prendre les portes Alpha ou Bravo pour vous donner plus de marge de manœuvre et éliminer les ennemis qui vous attaquent. Avec de nouvelles stratégies et tactiques nécessaires, venez redécouvrir Shoot House et prouver que vous êtes les meilleurs en Survie.

Pour les abonnés au PlayStation Plus, un nouveau Pack de Combat pourra être récupéré gratuitement via le PlayStation Store. Ce Pack de Combat 2 comprendra une apparence d’opérateur épique pour Wyatt, un plan de fusil de précision épique, un plan de pistolet épique, un couteau tactique épique, un porte-bonheur d’arme épique, une carte de visite animée, un spray et un jeton double EXP d’arme de 60 minutes. Comme tout le contenu en avant-première sur PS4, Shoot House (Survie) et le Pack de Combat 2 seront exclusifs jusqu'au 1er octobre 2020.