Call of Duty: Modern Warfare III officialisé par un premier teaser dévoilant sa date de sortie

Cela fait de nombreux mois maintenant que les rumeurs autour du prochain épisode de Call of Duty vont bon train et Activision avait officiellement donné rendez-vous en ce mois d'août pour enfin le présenter au détour d'un évènement de la Saison 5 de Warzone. Les bruits de couloir datant de mai et surtout la fuite d'un probable visuel promotionnel ne laissaient que peu de place au doute quant à l'identité du jeu. L'annonce vient de tomber et c'est donc bien Call of Duty: Modern Warfare III que nous retrouverons en boutique en fin d'année !

Pour le moment, il faut se contenter de ce teaser, qui en plus du titre sur fond rouge dévoile également la date de sortie du projet. Faites là encore semblant d'être surprise, Call of Duty: Modern Warfare III sera disponible le 10 novembre 2023 sur des plateformes pour le moment indéterminées, développé par Sledgehammer Games, qui a retweeté l'annonce. La phrase d'accroche sur les réseaux nous parle sinon d'une « menace ultime », tandis que la tête de John Price apparaît dans la vidéo, lui qui déclare qu'il ne faut jamais enterrer nos ennemis vivants. Un autre visage est rapidement visible, qui est à priori celui de Vladimir Makarov, ennemi russe bien connu des fans.

Par ailleurs, le code au début de la vidéo est un numéro de téléphone « +1-(202)-918-3022 », dont l'indicatif régional renvoie à la zone de Washington D.C.. En revanche, en envoyant un SMS, voici ce que cela donne :

A phone number was shown in the #MW3 Teaser Trailer.



+1-(202)-918-3022 (US code, txt/sms rates will apply). pic.twitter.com/0FlePTYHdY — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 7, 2023

L'image reçue est ainsi en lien avec l'évènement dans Warzone, un jeu de piste qui devrait comme souvent amuser les fans.

