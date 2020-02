Call of Duty: Modern Warfare, la mission-choc Grand nettoyage aurait dû être bien plus longue

Avant sa sortie, Call of Duty: Modern Warfare promettait une campagne solo plus sombre et réaliste, et bien que l'ensemble soit finalement assez classique, la mission Grand nettoyage a marqué les joueurs, ces derniers devant infiltrer une maison anglaise en plein centre-ville afin d'éliminer des terroristes, tout en évitant les pertes civiles (et de tirer sur le bébé). Une mission particulièrement stressante, qui devait à l'origine être bien différente.

Zeid Reike, directeur du gameplay de Call of Duty: Modern Warfare, s'est entretenu avec VG247 et est revenu sur le développement de cette mission. À l'origine, elle était bien plus longue et classique, avec davantage d'ennemis dans une maison plus grande :

Il y a eu deux itérations. Vous deviez en fait commencer au niveau de la rue dans un véhicule de transport de troupes et vous entriez dans un garage, vous vous trouviez dans une position dominante pour regarder la maison, puis vous y passiez par son arrière-cour. Ensuite, vous traversiez une plus grande demeure.

Jacob Minkoff, directeur de la conception de la campagne du jeu, rajoute :

Nous utilisions beaucoup plus d'IA usant de la couverture, mais nous ne pouvions tout simplement pas comprendre comment faire fonctionner cela et le rendre amusant. Même si c'était vraiment beau et bien éclairé, nous avons fini par complètement tout jeter en revenant à une disposition entièrement différente pour la maison.

À la place d'environnements plus grands, avec de nombreux ennemis, Grand nettoyage plonge plutôt le joueur dans des couloirs étriqués, pour une ambiance plus claustrophobe, avec seulement une dizaine d'ennemis. À la suite de ce choix de level design, les développeurs ont usé et abusé de scripts et d'animations réalistes, faisant de la mission l'une des plus complexes de la franchise, malgré sa petite taille.

Pour rappel, Activision devrait lancer prochainement Call of Duty: Warzone, un standalone free-to-play orienté sur le multijoueur avec du Battle Royale.

