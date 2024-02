Capcom : Monster Hunter domine toujours Resident Evil

Régulièrement, Capcom met à jour ses Platinum Titles, une liste de ses jeux qui se sont vendus à plus d'un million d'exemplaires. L'occasion de suivre l'évolution du marché et ses franchises, Resident Evil et Monster Hunter restent évidemment les plus populaires. Faisons le point sur les ventes.

En date du 31 décembre 2023, Resident Evil 2 Remake s'est écoulé à 13,6 millions d'exemplaires, il reste le jeu de la saga le plus vendu, devançant Resident Evil 7: Biohazard et ses 13 millions de copies écoulées. Comme annoncé il y a quelques semaines, Resident Evil 4 Remake compte 6,4 millions d'exemplaires vendus, il se rapproche tout doucement de Resident Evil 3 Remake et ses 8,4 millions de copies écoulées.

Concernant les autres franchises, eh bien c'est Monster Hunter: World qui reste l'indétrônable jeu le plus vendu de Capcom, avec 19,6 millions de ventes, voire 24,1 millions en prenant en compte l'Iceborne Master Edition. Monster Hunter Rise est juste derrière avec 14,2 millions de copies vendues, Devil May Cry 5 compte 7,8 millions d'exemplaires écoulés, tandis que Street Fighter V est en embuscade avec 7,4 millions de copies vendues. Le dernier opus de la saga met du temps à grimper dans le classement, Street Fighter 6 ne compte que 2,9 millions de ventes pour l'instant, c'est le 37e jeu le plus vendu du studio japonais.

Vous pouvez retrouver Resident Evil 4 Remake, avec désormais un mode PSVR 2, à partir de 27,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.

Lire aussi : Dino Crisis : les fans l'attendent, Capcom continue de les titiller