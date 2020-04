Captain Tsubasa: Rise of New Champions, de nouveaux joueurs internationaux confirmés en images

Après nous avoir présenté deux modes solos qui seront disponibles dans Captain Tsubasa: Rise of New Champions, les Épisodes Nouveau Héros et Tsubasa, Bandai Namco et Tamsoft ont commencé à élargir leur horizon en mettant en scène des joueurs internationaux de l'équipe d'Allemagne à travers un scan du Weekly Shonen Jump. Dans le numéro paru ce lundi et sur les réseaux sociaux, plusieurs autres personnages ont été illustrés.

Nous retrouvons donc Zino Hernandez et Leonardo Rusciano pour l'équipe d'Italie, le premier étant gardien tandis que le second occupe visiblement un poste d'attaquant, faisant son apparition à l'occasion du jeu. La sélection uruguayenne comptera dans ses rangs Ramon Victorino, connu sous le nom de « Panthère noire d'Amérique du Sud », tandis que la défense anglaise aura Robson comme mur infranchissable. Le scan du magazine japonais dépeint également deux autres personnages inédits, dont un de l'équipe étasunienne.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions nous réserve bien surprises, mais ne possède toujours aucune date de sortie sur PS4, Switch et PC. En attendant d'en découvrir davantage, vous pouvez retrouver des visuels diffusés sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, dépeignant les joueurs japonais bien connus du public, ainsi que les modèles des quatre arrivants du jour.

