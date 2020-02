Captain Tsubasa: Rise of New Champions, des personnages et techniques cultes dans une bande-annonce rythmée par Moete Hero

Le mois dernier, Bandai Namco et Tamsoft ont excité les amateurs de ballon rond et des travaux de Yōichi Takahashi en annonçant Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Que ce soit avec du gameplay maison ou diffusé par l'éditeur, les bases du jeu ont pu être vues par tous, alors il est temps de nous en montrer davantage.

C'est ce que fait la bande-annonce venant d'être diffusée, qui joue évidemment sur la nostalgie des fans en utilisant une version arrangée de Moete Hero, ce fameux thème culte de la série notamment utilisé en tant que premier opening de l'anime de 1983. Plusieurs modes scénarisés seront inclus dans le jeu et nous feront croiser des personnages cultes capables d'exécuter des techniques l'étant tout autant. Sont ainsi introduits Shun Nitta (Patrick Everett), Makoto Soda (Ralph Peterson), les acrobatiques frères Tachibana (les frères Derrick), le colosse Hiroshi Jito (Clifford Yuma), Mitsuru Sano (Sandy Winter), Hikaru Matsuyama (Phillip Callahan) et Kojirō Hyūga (Mark Landers) en plus de Tsubasa Ōzora (Olivier Atton). Oui, il faudra se faire aux noms japonais pas forcément dans toutes les têtes après toutes ces années de VF.

Nous apprenons d'ailleurs via ryokutya2089 que L'épisode Tsubasa sera le nom du mode scénarisé de cette vidéo, où nous prendrons le contrôle de la Nankatsu dans le but de remporter le championnat national, le tout avec des scènes reprises de l'anime. En plus, nos actions feront changer le déroulement des évènements avec du contenu inédit non présent dans l'œuvre d'origine. L'exemple donné est qu'une séance de tirs au but se reflétera dans le reste de l'histoire.

Pour le moment, Captain Tsubasa: Rise of New Champions ne possède pas de date de sortie, mais est attendu cette année sur PS4, Switch et PC.

