Casque Sony WH-1000XM6 : l’arme ultime contre le bruit... Date de sortie et prix, faisons le point !

Dans la famille des casques à réduction de bruit active, la série 1000X de Sony s’est taillée une réputation de boss de fin de niveau. Depuis le WH-1000X d’origine jusqu’au très (peu) apprécié WH-1000XM5, chaque génération a su repousser les limites du silence, du confort et de la qualité audio. En 2025, la firme japonaise remet le couvert avec le WH-1000XM6, un casque qui ne se contente pas de faire mieux... il entend redéfinir ce que "premium" veut dire.

Derrière son look sobre et son design élégant, le WH-1000XM6 cache une vraie petite révolution sonore. Sony y intègre un nouveau processeur HD Noise Cancelling QN3, sept fois plus rapide que celui du XM5, capable d’optimiser en temps réel les signaux de... douze micros. Oui, douze. De quoi ajuster avec une précision chirurgicale la réduction de bruit en fonction de l’environnement, que ce soit dans un métro bondé, en open space ou même à bord d’un avion.

Grâce à son Adaptive NC Optimiser, le casque ajuste automatiquement les niveaux d’annulation selon le bruit ambiant et même la pression atmosphérique. La fonction Auto Ambient Sound, quant à elle, équilibre la musique et les sons extérieurs pour ne pas rater une annonce en gare ni une conversation à la machine à café. Côté audio, le WH-1000XM6 joue dans la cour des grands. Littéralement. Sony a co-conçu son casque avec des ingénieurs de mastering de renom, ayant bossé avec des pointures comme Rihanna, Taylor Swift, Lady Gaga ou encore Depeche Mode. Leur mission : restituer chaque émotion, chaque subtilité, chaque souffle comme si l’artiste chantait directement dans notre oreille.

La structure de la bobine et le dôme en composite carbone haute rigidité permettent une restitution fidèle sur tout le spectre. Basses puissantes, voix cristallines, instruments précis… L’ensemble vibre avec une clarté quasi tactile. Pour les mélomanes exigeants, le casque prend en charge l’audio Hi-Res (filaire ou sans fil grâce au LDAC) et bénéficie du traitement DSEE Extreme pour sublimer les fichiers compressés. Le WH-1000XM6 ne fait pas que dorloter nos tympans en musique. Grâce à une technologie de beamforming à six micros et à une IA qui isole la voix, les appels sont nets comme jamais, même dans un environnement chaotique. Un bouton dédié permet de couper le micro instantanément.

Pour les gamers, un Game EQ inspiré de la gamme INZONE optimise les sons des FPS, tandis que les cinéphiles profiteront du 360 Reality Audio Upmix, qui transforme un banal stéréo en expérience spatiale de salle obscure. Oui, même dans l’avion, casque vissé sur les oreilles et plateau-repas sur les genoux. Sony soigne aussi la forme, l’arceau élargi avec cuir végane, les coussinets souples, le système de pliage métallique et la nouvelle pochette magnétique visent un combo parfait entre confort et praticité. Trois coloris sont au menu : Noir, Argent Platine et un très classe Bleu Minuit.

Ajoutons à cela une autonomie solide, une recharge ultra rapide (3 minutes pour 3 heures d’écoute), la possibilité d’écouter en charge, le multipoint avec commutation automatique, le support du LE Audio, du Spotify Tap et d’Auracast... Difficile de faire plus complet. Bonne nouvelle pour l’environnement : l’emballage du WH-1000XM6 est en papier recyclé, à base de bambou et de canne à sucre. Et pour souligner son orientation musicale, Sony s’offre les services de Post Malone en ambassadeur. L’artiste américain affirme que ces nouveaux écouteurs « font ressentir la musique de l’intérieur ». L’idée : vivre chaque chanson comme un moment de connexion intime avec l’artiste.

De prime abord, le WH-1000XM6 coche toutes les cases du casque haut de gamme nouvelle génération. Silence total, audio chirurgical, confort royal et fonctions à la pelle, le tout dans un écrin élégant. Si l’ancien modèle était déjà très bon, cette version 2025 pousse encore plus loin l’expérience. Bref, de quoi titiller le porte-monnaie. En parlant d'argent, sachez que le casque coûtera 449 € et sa date de sortie est fixée au 6 juin 2025. N'oubliez pas d'aller voir notre galerie en page deux.

Vous pouvez acheter le WH-1000XM6 à la Fnac ou sur Amazon.