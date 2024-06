PSVR 2 : le casque déjà abandonné par Sony ?

Sur le papier, le PlayStation VR 2 est un excellent casque pour la PS5, doté d'un tas de fonctionnalités immersives. Mais son tarif a de quoi rebuter de nombreux joueurs, il coûte plus cher que la console et les jeux PSVR de la PS4 ne sont même pas rétrocompatibles... Ce qui ne serait pas un problème si Sony mettait le paquet sur le développement de titres inédits. Mais ce n'est pas le cas.

Android Central dévoile, en citant des sources anonymes, que Sony aurait réduit son budget pour produit des jeux vidéo pour le PSVR 2. D'après ses informations, seulement deux titres VR seraient en développement chez les PlayStation Studios, autant dire que les joueurs vont devoir compter sur des productions de studios tiers pour se divertir en réalité virtuelle. Android Central évoque par ailleurs le leak d'Insomniac Games, qui ne mentionne aucun titre VR, lui qui avait déjà développé quatre jeux pour l'Oculus Rift.

Autre point qui fait mal, l'absence de jeux hybrides, jouables à la fois sur un téléviseur et en réalité virtuelle. Si les joueurs ont pu s'amuser avec Resident Evil 4 Remake de Capcom sur leur PlayStation VR 2, du côté des productions de Sony, le dernier titre hybride date de... Gran Turismo 7. Astro Bot Rescue Mission avait séduit les joueurs PS4 et PSVR, mais le prochain volet, ASTRO BOT, dévoilé tout récemment, n'est attendu que sur PS5, sans compatibilité avec le PSVR 2.

Pour rappel, un adaptateur sera lancé prochainement, permettant d'utiliser le PlayStation VR 2 sur PC, mais il faudra se priver des fonctionnalités intéressantes du casque, comme le HDR, les vibrations, le suivi du mouvement des yeux, les gâchettes adaptatives et le retour haptique... De quoi transformer le PSVR 2 en banal casque, autant dire que les joueurs PC vont plutôt se tourner vers un modèle concurrent ou un casque autonome comme le Meta Quest 3, disponible à 549,99 € sur Amazon. Le casque VR de Meta dispose d'ailleurs d'un catalogue bien plus riche, avec des exclusivités alléchantes comme Batman: Arkham Shadow et Hitman 3 VR: Reloaded à venir.

Faut-il déjà enterrer le PlayStation VR 2 ? Possiblement, il semble évident que Sony délaisse de plus en plus son casque de réalité virtuelle, au grand dam des joueurs qui ont déboursé 1 150 € pour une PS5 et un PSVR 2, espérant profiter d'un tas de jeux en VR.

