Sony Xyn : Le casque XR qui vise à redéfinir la création numérique professionnelle officialisé au CES 2025

La réalité mixte (XR) est une technologie qui combine la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR). En termes simples, elle permet d’intégrer des éléments virtuels dans l’environnement réel ou de naviguer complètement dans un monde créé numériquement. Avec le Xyn, Sony propose un outil qui peut servir à créer et à explorer ces mondes numériques.

Des caractéristiques avancées pour un usage spécialisé

Le Xyn est équipé de deux écrans OLED en résolution 4K, ce qui permet une qualité d’image détaillée et précise, essentielle pour les professionnels qui travaillent sur des visuels complexes. Le casque intègre une fonctionnalité de "video passthrough", qui permet de voir et/ou mélanger les environnements réel et virtuel tout en portant le casque. Cela est très utile pour ceux qui doivent constamment alterner entre leur travail dans le monde virtuel et le monde réel.