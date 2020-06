Chris Avellone accusé d'agressions sexuelles, le scénariste viré de Dying Light 2 et d'autres projets

Chris Avellon est dans la tourmente depuis ce week-end, après qu'une certaine Karissa ait dévoilé sur Twitter que le concepteur américain l'avait saoulé pour abuser sexuellement d'elle. Des accusations graves que ne nie pas Chris Avellon, même s'il affirme n'avoir rien fait de mal, de son point de vue, mais il s'excuse quand même :

@SJBsMama Then talk to me? I never meant any harm to you or Jackie, and I had thought things between us had ended well all up until seeing you off. That said, if I can't do anything to apologize for it, I understand, and there's nothing more to be done. pic.twitter.com/ng4Pn6ca5J — Chris Avellone (@ChrisAvellone) June 20, 2020

Sauf que le mal est fait, et les partenaires professionnels actuels de Chris Avellone ne prennent pas cette histoire à la légère et ne comptent plus travailler avec lui. Il était en effet le scénariste de Dying Light 2, mais Techland a déclaré qu'il ne collabore désormais plus avec lui, l'équipe scénaristique va prendre le relai sans son aide. Idem pour Gato Salvaje Studio, développeur de The Waylanders, qui va aussi se passer du talent de designer de Chris Avellone. Il était également l'un des scénaristes de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Paradox Interactive a affirmé à Gamasutra que son rôle était mineur, et que son travail a été retiré du jeu suite à ces accusations. Une bonne nouvelle pour les fans, le jeu est d'ailleurs disponible en précommande à 59,99 € chez Amazon.fr.

Chris Avellone est un concepteur de renom, il a notamment participé au développement de Fallout 2, Icewind Dale et Planescape: Torment, puis a cofondé Obisidian Entertainment et a accouché de Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords et Fallout: New Vegas. Après son travail sur Pillars of Eternity, il s'est consacré à l'écriture pour Dying Light 2 essentiellement, mais après cette affaire de viol, sa carrière va sans doute en rester là.