Fortnite : des skins de Chris Redfield et Jill Valentine de Resident Evil introduites en vidéo

Les collaborations entre Fortnite et des licences populaires sont légion, qu'elles proviennent de l'univers des comics comme encore récemment Le Batman qui rit ou du cinéma avec Paul Atréides et Chani de l'excellent Dune de Denis Villeneuve. D'ailleurs, une vidéo avec les acteurs avait été diffusée suite à l'officialisation du bundle, à retrouver en fin d'article. Mais là n'est pas l'objet du jour, puisque c'est encore une fois du côté de Capcom qu'il faut se tourner. Pas de combattants de Street Fighter cette fois, mais des personnages bien en phase avec l'évènement d'Halloween Cauchemars 2021, puisqu'il s'agit de Chris Redfield et Jill Valentine de Resident Evil.

La petite bande-annonce diffusée pour l'occasion rappelle de suite l'ambiance survival horror des jeux de Capcom, avec la machine à écrire pour sauvegarder notre progression et des hordes de zombies, sans parler des décors. Jill et Chris y apparaissent tels qu'ils étaient respectivement dans le premier et cinquième épisode, en tant que membres du S.T.A.R.S. et du BSAA. Il est donc possible d'acheter en boutique l'ensemble Équipe des S.T.A.R.S. pour seulement 2 100 V-Bucks au lieu de 3 000 V-Bucks, ou chaque skin de personnage séparément pour 1 500 V-Bucks.

Pour ce prix, vous pourrez également changer leur apparence avec les styles alternatifs Hound Wolf Squad pour Chris tirée de Resident Evil 8 et Raccoon City pour Jill tout droit venue de RE2. En guise d'accessoires de dos, nous retrouvons les indispensables Herbe verte (avec des styles Herbe rouge et Herbe bleue alternatifs) et Machine à écrire, tandis que le couteau Hot Dogger et la Matraque électrique font office de pioche. Une emote Balade du pépin est aussi mise en vente, à voir en action ci-dessous en vidéo. Un pack réunissant seulement les équipements est aussi disponible avec cette dernière incluse et un écran de chargement Survie réalisé par Rodrigo Lorenzo.

Pour ne pas changer, s'il vous faut des V-Bucks, vous pouvez passer par Amazon pour vous en procurer.