Clockwork Revolution : les développeurs de Wastelands dévoilent un FPS Action-RPG avec des voyages dans le temps

Bien connu pour Torment: Tides of Numenéra et les récents Wastelands, inXile Entertainment va un peu changer de style avec Clockwork Revolution, un jeu de rôle et d'action à la première personne qui vient d'être officialisé lors du Xbox Games Showcase et dont voici la première bande-annonce :

Clockwork Revolution sera donc un FPS Action-RPG avec des voyages dans le temps, les joueurs exploreront Avalon, une métropole victorienne dont les évènements cruciaux de son histoire ont été altérés. Il sera donc possible de voyager dans le temps pour modifier tout cela, avec évidemment des effets papillon.

Contexte et histoire L’histoire de Clockwork Revolution prend place dans la métropole victorienne d’Avalon. Dans cette cité, les trains à vapeur volent au-dessus de votre tête, de riches industriels remplacent certains de leurs membres par des prothèses ornées d’engrenages, et des serviteurs mécaniques exaucent le moindre caprice de leurs maîtres. Mais ce nouvel âge de merveilles cache en fait un sombre secret : il a été patiemment créé par l’impitoyable Lady Ironwood. Grâce à un appareil permettant de voyager à travers le temps, elle a modifié certains moments clés de l’Histoire d’Avalon, maintenant les classes ouvrières dans leurs usines et leurs taudis, pendant qu’elle s’accaparait richesses et pouvoir. C’est là que vous entrez en scène… Voyage dans le temps, et Chronomètre Pour percer à jour les intrigues d’Ironwood, vous voyagez dans le temps grâce à un appareil merveilleux, le Chronomètre. Grâce à lui, vous pourrez revenir dans le passé, influencer les événements puis revenir dans le présent pour contempler les effets de vos décisions. Grâce à une narration environnementale et une profondeur de narration sans précédent, les choix que vous effectuerez changeront les gens, les récits et même la ville d’Avalon. Avec Clockwork Revolution, nous poussons la réactivité du jeu de rôle vers de nouveaux sommets, le tout allié à la texture et à la personnalité que vous pouvez attendre de la part de nos créations.

Clockwork Revolution est actuellement en pré-alpha, il faudra patienter pour mettre les mains dessus. Le titre est attendu sur PC et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass, l'abonnement Ultimate coûte 12,99 € sur Amazon.