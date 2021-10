Codemasters recrute pour son jeu « le plus ambitieux et le plus grand »

Spécialisé dans les jeux de course comme Colin McRae Rally, TOCA Touring Car, GRID, F1 et DiRT, Codemasters a racheté Slightly Mad Studios en 2019 avant de lui-même se faire racheter par Electronic Arts en début d'année. Le studio a de grandes ambitions, il planche sur GRID Legends tout en continuant de rajouter du contenu dans DIRT 5 et F1 2021, mais il a visiblement d'autres projets en parallèle.

Codemasters recrute en effet un development manager pour travailler sur un jeu de course AAA encore inconnu, mais déjà présenté comme le titre « le plus ambitieux et le plus grand » du studio depuis une décennie. Une autre offre, pour un senior manager - engineering, précise que maintenant que le studio en a terminé avec DIRT 5, il va pouvoir commencer la conception d'un nouveau jeu de course, autant dire que ce titre n'est pas prêt de voir le jour.

Bien évidemment, les fans espèrent voir un DIRT 6, mais suite au rachat de Codemasters par EA Games, l'éditeur pourrait bien demander au studio anglais de développer un titre d'une de ses licences, comme Need for Speed. Affaire à suivre. Vous pouvez retrouver DIRT 5 à 34,99 € sur Amazon.