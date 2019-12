COMMUNAUTE GAMERGEN.COM : la Xbox Series X vous attire !

Nan mais c'est un peu fou qu'autant de monde soit hypé par cette fausse console. Sérieux, même ceux qui la trouve bien dise qu'ils aiment le style micro tour PC !

On pourra reproché aussi a la PS4/5 d'être des PC déguisé mais contrairement a la XBOX, les jeu PS4 ne se retrouve pas systématiquement sur PC donc perso je prendrai plutot une PS5 que cette XBOX X qui sera remplacé par mon PC. Surtout que Linus (LTT sur youtube) à montré qu'on peut avoir un PC de jeu aussi puissant qu'une PS4 pro pour le même prix voir moin cher avec tout la taille du catalogue PC.

Pis avec l'explosion des vente d'AMD qui passe devant Intel et surement devant Nvidia dans les prochain mois avec des produit moins cher, on arrive a une époque ou un PC gamer sera au même prix qu'une Xbox X (sacahtn quand même que les console sont plus optimisé en général).

Chapeau sur la rétrocompatibilité, je suis mort de rire sur les retournement de veste des différentes compagnie (sony puis Microsoft on taclé puis embrassé puis retaclé ... la rétrocompatibilité)