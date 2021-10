Compulsion Games (Contrast, We Happy Few) tease son prochain jeu narratif à la troisième personne

Compulsion Games s'est déjà fait une belle réputation avec Contrast, un jeu d'aventure et de plateforme dans les années 1920, et surtout avec We Happy Few, un jeu d'action rogue-like dans un monde dystopique. Le studio appartient désormais à Microsoft et il commence à teaser son prochain jeu.

Nos confrères de Xbox Squad se sont récemment entretenus avec Naila Hadjas, responsable des relations presses de Compulsion Games, l'occasion de découvrir que le studio a doublé ses effectifs depuis le début de la pandémie de COVID-19, qu'il a développé pendant un an du contenu additionnel pour We Happy Few, et qu'il planche depuis le début 2019 sur son prochain jeu. Compulsion Games met encore et toujours l'accent sur la direction artistique, et ce titre sera un jeu narratif à la troisième personne centré sur l'histoire. Une expérience bien différente de We Happy Few qui ne devrait donc pas passer par le programme Xbox Game Preview comme ce dernier. D'après Klobrille, un insider, il s'agirait même d'un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne dans un univers de dark fantasy.

Il faudra sans doute attendre de longs mois avant de découvrir ce titre, Naila Hadjas ne peut pas encore dire s'il sera présenté cette année. D'après une rumeur, le jeu de Compulsion Games n'arriverait pas avant 2023, sans doute sur PC, Xbox Series X|S et dans le Xbox Game Pass (qui coûte 29,99 € pour trois mois sur Amazon).