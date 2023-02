Corsair lance ses casques gaming HS55 et HS65 Wireless

Corsair vient de lancer aujourd'hui deux nouveaux casques sans fil pour gamers, les HS65 Wireless et HS55 Wireless. Des modèles qui fonctionnent sur PC, PlayStation 5, PS4 et mobiles grâce à la connectivité 2,4 GHz et au Bluetooth, et bien évidemment, ils embarquent toutes les dernières technologies du constructeur.

Corsair détaille :

HS65 WIRELESS :

Le HS65 WIRELESS crée un son personnel dynamique grâce à la technologie Sonarworks SoundID intégrée. Facilement accessible dans le logiciel CORSAIR iCUE, SoundID utilise un test sonore rapide pour déterminer vos préférences d’écoute personnelles et ainsi créer un profil d’égalisation audio personnalisé qui affine votre expérience audio. Combinez cela avec le son surround Dolby Audio 7.1 sur PC et Mac, et vous obtenez un son de qualité professionnelle, sans payer le moindre supplément.

Avec le HS65 WIRELESS, vous pouvez jouer et écouter du son en toute liberté, avec une autonomie de 24 heures pour poursuivre vos sessions de jeu sans vous soucier de la durée de vie de votre casque. Le système Bluetooth supplémentaire permet de discuter, de passer des appels téléphoniques et d’écouter le son des jeux sur encore plus de périphériques. Grâce à un micro omnidirectionnel qui capte clairement votre voix avec une latence sans fil quasi nulle, vous pouvez interagir avec les jeux et les personnes avec qui vous jouez, de manière aussi fiable que jamais.

La qualité et la fiabilité s'étendent au design distinctif du HS65 WIRELESS, qui présente une construction robuste en aluminium renforcé et des oreillettes avec une structure en nid d’abeille. Les coussinets en mousse à mémoire de forme en similicuir et le bandeau rembourré contribuent à créer une expérience d’écoute exquise que vous voudrez revivre encore et encore. Pesant seulement 275 g, le HS65 WIRELESS épouse naturellement la forme de votre tête lorsque vous vous asseyez et vous détendez en jouant et écoutant de la musique.

Avec un son immersif et une structure incroyablement légère, le HS65 WIRELESS vous immerge dans le jeu avec un son sans fil que vous pouvez apprécier toute la journée et toute la nuit.

HS55 WIRELESS :

Le HS55 WIRELESS sort également aujourd'hui. Il offre un poids plume de 266 g, des options de connexion sans fil à faible latence et une longue autonomie. Avec le son surround Dolby Audio 7.1 et un confort supérieur tout au long de la journée, vous pouvez profiter d’un son exceptionnel, sans fil.