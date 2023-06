Crash Team Rumble : 3 personnages jouables supplémentaires et d'autres nouveautés confirmés pour la Saison 1

Activision aura fait les choses très simplement pour Crash Team Rumble. Révélé aux Game Awards 2022, le jeu de combat multijoueur en arènes n'avait vraiment seulement fait parler de lui qu'au printemps pour l'annonce de sa bêta fermée, alors même qu'il doit désormais sortir d'ici la fin du mois.

C'est donc avec curiosité et intérêt que nous le retrouvons sur le devant de la scène au direct d'ouverture du Summer Game Fest, pour une bande-annonce de lancement qui montre du concret. Elle se concentre ce qui nous attend pour la Saison 1, qui durera jusqu'au 12 septembre. Elle permettra de débloquer du contenu cosmétique explosif et d'introduire régulièrement de nouvelles cartes et des modes limités, ou encore d'ajouter Neo Cortex, N. Gin et Ripper Roo au roster.

La date de sortie de Crash Team Rumble est maintenant très proche : il est prévu pour le 20 juin 2023 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, et vous pouvez le précommander en Édition Deluxe à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.